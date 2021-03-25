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Секретная служба покрывала Байдена и его сына? Politico рассказал о новых нарушениях

25 марта 2021, 20:55  •  82 • Политика
Американское издание Politico рассказало о новых нарушениях, в которых могут быть замешаны силовики. Журналисты утверждают, что Секретная служба тайно покрывала действия Байдена и его сына Хантера.
По словам источников Politico, в октябре 2018 года старший сын президента США Джо Байдена Хантер оказался замешан в скандале с оружием, который помогли замять спецслужбы. Несколько лет назад супруга скончавшегося брата Хантера, с которой у того предположительно были отношения, выбросила в мусорный бак пистолет Хантера.
Тогда местная полиция и ФБР начали расследование на предмет возможных преступлений, совершённых с участием этого пистолета, однако, как отмечают источники, Секретная служба смогла закрыть это дело. Кроме того, они утверждают, что Секретная служба охраняла Байдена и его семью ещё в те времена, когда тот не был президентом или вице-президентом, что является нарушением законного порядка.
Впрочем, официальный представитель службы опроверг оба обвинения, заявив, что государственная структура строго следует своим протоколам.
Ведомство не предоставляло защиту какому-либо члену семьи Байдена в 2018 году, а также Секретная служба не принимала участия в этом предполагаемом инциденте, - отметил он.
Примечательно, что только на днях Байден призвал конгресс ужесточить законы по контролю огнестрельного оружия, сообщает Nation News. Это стало реакцией на недавние инциденты со стрельбой в Колорадо и Джорджии. Президент также предложил ввести закон, запрещающий свободную продажу боевого оружия.

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