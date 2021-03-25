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Секретная служба покрывала Байдена и его сына? Politico рассказал о новых нарушениях
25 марта 2021, 20:55 • 82 • Политика
Американское издание Politico рассказало о новых нарушениях, в которых могут быть замешаны силовики. Журналисты утверждают, что Секретная служба тайно покрывала действия Байдена и его сына Хантера.
По словам источников Politico, в октябре 2018 года старший сын президента США Джо Байдена Хантер оказался замешан в скандале с оружием, который помогли замять спецслужбы. Несколько лет назад супруга скончавшегося брата Хантера, с которой у того предположительно были отношения, выбросила в мусорный бак пистолет Хантера.
Тогда местная полиция и ФБР начали расследование на предмет возможных преступлений, совершённых с участием этого пистолета, однако, как отмечают источники, Секретная служба смогла закрыть это дело. Кроме того, они утверждают, что Секретная служба охраняла Байдена и его семью ещё в те времена, когда тот не был президентом или вице-президентом, что является нарушением законного порядка.
Впрочем, официальный представитель службы опроверг оба обвинения, заявив, что государственная структура строго следует своим протоколам.
Примечательно, что только на днях Байден призвал конгресс ужесточить законы по контролю огнестрельного оружия, сообщает Nation News. Это стало реакцией на недавние инциденты со стрельбой в Колорадо и Джорджии. Президент также предложил ввести закон, запрещающий свободную продажу боевого оружия.
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