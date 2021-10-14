Секретная сделка России и Турции: Захарова рассказала об очередной провокации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума заявила, что Россия и Турция не обсуждают сделку, при которой взаимно признают Крым и Турецкую республику Северного Кипра. Информация о якобы каком-то обсуждении является фейком.

Суть в сообщении некоторых греческих СМИ, согласно которым Россия и Турция якобы обсуждают сделку о взаимном признании Турецкой республики Северного Кипра и Крыма.

"Мы уже привыкли к тому, что существует такая интересная забава, когда, в частности, в греческих или турецких СМИ вбрасываются некие фейки", - цитирует Марию Захарову ТАСС.

По её словам, "всё это относится и к некой мифической сделке".

"Это мифологизм. Призываю и прошу СМИ обращаться к нам, мы с удовольствием все прокомментируем", - отметила официальный представитель МИД России. В этом поздравлении они подвергли критике политику России.