Секретная программа по изучению НЛО: Пентагон уже свыше 10 лет тайно разыскивает инопланетян - NYT

Военные США уже более десяти лет изучают НЛО в рамках секретной программы, а также проводят секретные слушания, на которых обсуждается происхождение аномальных атмосферных явлений. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Пентагон утверждает, что давно закрыл некогда секретную программу по изучению НЛО, однако, по информации издания, программа по-прежнему работает. Просто сейчас она переименована и скрыта в недрах управления военно-морской разведки.

Уточняется, что американские военные чиновники лелеют надежду с помощью этой программы получить доказательства присутствия транспортных средств из других миров. Также цель программы - выяснить, использует ли другая нация, особенно любой потенциальный противник, прорывные авиационные технологии, пишет "Утро.ру".

Напомним, что недавно эту же тему поднимал сенатор-республиканец Марко Рубио. В одном из своих интервью он заявил, что НЛО были замечены над военными базами США и местами проведения учений. Американский политик выразил надежду, что это были инопланетяне, а не русские на сверхновых секретных самолётах.