Секретная миссия в Дамаск: "Визит Путина предотвратил большую войну на Ближнем Востоке"

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о том, что рождественский визит главы государства Владимира Путина в Дамаск в 2020 году изначально был обставлен как поездка главы Минобороны Сергея Шойгу. Ситуацию прокомментировал журналист Евгений Поддубный.

Эксперт отметил, что потребовался год на то, чтобы детали поездки были раскрыты. Интересно то, что отечественные спецслужбы провели уникальную операцию, так как в новейшей истории ни один мировой лидер не решался на такой поступок.

Важно понимать, что визит Владимира Путина в Дамаск позволил предотвратить большую войну на Ближнем Востоке, одновременно продемонстрировав самостоятельность внешней политики Москвы и её гуманистический подход. Российская сторона в итоге выгодно отличалась на фоне "коллективного Запада".

Путин продемонстрировал, что Россия вернулась в высшую лигу мировой политики и не намерена её покидать.

"Россия может купировать любую угрозу национальной безопасности. Показать иногда так же важно, как сделать", - резюмировал журналист в Telegram.