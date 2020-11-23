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Секретная комната в резиденции Путина стала "испытанием для нервной системы" журналистов
23 ноября 2020, 13:55 • 161 • Политика
Владимир Путин пригласил журналистов для интервью в свою комнату отдыха, остававшуюся до настоящего времени секретной. И для команды телеканала этот визит стал "испытанием для нервной системы", поскольку готовиться к интервью пришлось быстро, практически в экстренном режиме.
Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свою комнату отдыха в резиденции в Ново-Огарёво. В небольшом помещении, доселе скрытом от чужих глаз, побывала съёмочная группа телеканала "Россия-1".
Именно в этой комнате отдыха президент предложил записать интервью. Корреспондент Павел Зарубин, рассказывая, куда попала съёмочная группа, пояснил, что ранее никто из представителей прессы здесь не бывал. Да и в массовый зритель, таким образом, комнату не видел. Интерьер помещения выполнен в светлых тонах. В комнате пара кресел, а также стол. За ним Путин и беседовал с гостями.
- Много очень вопросов серьёзных, - начал Зарубин беседу. - Например, о ситуации в Нагорном Карабахе.
- Вопросы очень серьёзные, чувствительные, - ответил Путин. - Поэтому я приглашаю вас в соседнее помещение.
Зарубин напомнил, что все неоднократно видели, как именно из этой комнаты отдыха президент России неоднократно выходил, чтобы принять участие в том или ином телемосте, но что там внутри, никто не показывал. А значит, "впервые в телеэфире"... И журналисты попали внутрь. Как добавил Зарубин, для операторов экстренная подготовка стала "испытанием на профессионализм и прочность нервной системы", поскольку обычно к интервью команда готовится заранее, выверяя каждую деталь. Здесь же разместиться пришлось в незнакомом помещении. Путин, наблюдая за подготовкой, лишь успокаивал: "Ничего, ничего..." В скором времени удалось начать работу и записать беседу, которая и вышла на федеральном канале вечером воскресенья.
Как пишут "Невские новости", отвечая на те самые острые вопросы по Нагорному Карабаху, президент, в том числе, говорил о статусе территории. Например, напомнил, что Армения не признала независимость и суверенитет Карабаха, таким образом, согласно международному праву, земли принадлежат Азербайджану.
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