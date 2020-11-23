Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байден...
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
Нацисты допрыгались: Израиль закроет Европу для Украины
Пашинян посмел принизить Россию: Флаги выносят лишь для "любимых" гост...
Главная / Политика

Секретная комната в резиденции Путина стала "испытанием для нервной системы" журналистов

23 ноября 2020, 13:55  •  161 • Политика
Владимир Путин пригласил журналистов для интервью в свою комнату отдыха, остававшуюся до настоящего времени секретной. И для команды телеканала этот визит стал "испытанием для нервной системы", поскольку готовиться к интервью пришлось быстро, практически в экстренном режиме.
Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свою комнату отдыха в резиденции в Ново-Огарёво. В небольшом помещении, доселе скрытом от чужих глаз, побывала съёмочная группа телеканала "Россия-1".
Именно в этой комнате отдыха президент предложил записать интервью. Корреспондент Павел Зарубин, рассказывая, куда попала съёмочная группа, пояснил, что ранее никто из представителей прессы здесь не бывал. Да и в массовый зритель, таким образом, комнату не видел. Интерьер помещения выполнен в светлых тонах. В комнате пара кресел, а также стол. За ним Путин и беседовал с гостями.
- Много очень вопросов серьёзных, - начал Зарубин беседу. - Например, о ситуации в Нагорном Карабахе.
- Вопросы очень серьёзные, чувствительные, - ответил Путин. - Поэтому я приглашаю вас в соседнее помещение.
Зарубин напомнил, что все неоднократно видели, как именно из этой комнаты отдыха президент России неоднократно выходил, чтобы принять участие в том или ином телемосте, но что там внутри, никто не показывал. А значит, "впервые в телеэфире"... И журналисты попали внутрь. Как добавил Зарубин, для операторов экстренная подготовка стала "испытанием на профессионализм и прочность нервной системы", поскольку обычно к интервью команда готовится заранее, выверяя каждую деталь. Здесь же разместиться пришлось в незнакомом помещении. Путин, наблюдая за подготовкой, лишь успокаивал: "Ничего, ничего..." В скором времени удалось начать работу и записать беседу, которая и вышла на федеральном канале вечером воскресенья.
Как пишут "Невские новости", отвечая на те самые острые вопросы по Нагорному Карабаху, президент, в том числе, говорил о статусе территории. Например, напомнил, что Армения не признала независимость и суверенитет Карабаха, таким образом, согласно международному праву, земли принадлежат Азербайджану.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



161
Источник
Похожие новости
23 ноября 2020, 01:05
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали заявление
23 ноября 2020, 02:00
Путин обозначил условия признания американского президента
23 ноября 2020, 10:15
Решения Путина по Карабаху заставили остолбенеть Зеленского - политолог
23 ноября 2020, 10:15
Генерал Кадыров передал важное послание всем русским, напомнив о несправедливости Сталина
23 ноября 2020, 08:25
РБК узнал о планах правительства РФ ликвидировать восемь институтов развития
23 ноября 2020, 12:05
Русским хамят по-братски
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 ноября 2020, 01:05
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали заявлени...
23 ноября 2020, 02:00
Путин обозначил условия признания американского президента
23 ноября 2020, 10:15
Решения Путина по Карабаху заставили остолбенеть Зеленского - политолог
23 ноября 2020, 10:15
Генерал Кадыров передал важное послание всем русским, напомнив о несправедливости Ста...
23 ноября 2020, 01:05
Глава Гагаузии: «Политикам нашу поддержку нужно заслужить»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2020, 21:20
Профессиональный украинец с российского ТВ в Киеве кинулся ругать Незалежную. По-русски
19 ноября 2020, 22:50
"Одурел вконец от неприкосновенности": Сатановский о заявлении посла Германии
20 ноября 2020, 00:40
"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежной
18 ноября 2020, 16:35
Лавров намекнул на сенсацию, а Захарова расшифровала и добила: "Отвечать придётся..."
20 ноября 2020, 06:10
Канадский доктор разбил все меры борьбы с COVID: "Люди ходят, повинуясь, как лемминги"
19 ноября 2020, 07:15
Американцам раскрыли жуткую правду о "ковидной яме": "Ещё ни один пациент не выжил"
20 ноября 2020, 09:50
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления сделал решающий прогноз
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.