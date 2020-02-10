|
Секретаря СНБО Украины пригласили в Иран
10 февраля 2020, 22:24 • 88 • Украина
Иранские власти пригласили секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова прибыть в Тегеран в рамках расследования крушения украинского самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
©Олексій Данилов Facebook
Об этом сообщает IRNA со ссылкой на секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани.
Как указывает агентство, в ходе телефонного разговора с Даниловым Шамхани «пригласил своего коллегу приехать в Иран для совместного рассмотрения вопроса».
Глава ВСНБ Ирана указал, что считает, что «проведение технических оценок сможет помочь завершить дело в экспертной, неполитизированной обстановке».
Ранее в Иране приняли решение отказаться от передачи Киеву данных о крушении самолёта из-за утечки в украинские СМИ информации по происшествию.
8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Чуть позднее Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
88
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 февраля 2020, 18:54
|
08 февраля 2020, 12:09
|
09 февраля 2020, 01:09
|
07 февраля 2020, 16:39
|
10 февраля 2020, 09:39
|
09 февраля 2020, 01:09
|
05 февраля 2020, 06:09