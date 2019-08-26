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Секретарь Совбеза России посетит Малайзию и Сингапур
26 августа 2019, 02:09 • 50 • Политика
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев начнет во вторник рабочий визит в Малайзию и Сингапур. Об этом в воскресенье сообщили в аппарате СБ.
«Николай Патрушев посетит 27–30 августа Малайзию и Сингапур, где проведет российско-малайзийские и российско-сингапурские консультации по безопасности», — приводит 25 августа «РИА Новости» сообщение ведомства. Подробности и темы предстоящих консультаций не приводятся.
В конце июня Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном внутриполитический кризис в Венесуэле и отметил, что для его урегулирования необходимо наладить диалог.
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