Секретарь Совбеза России посетит Малайзию и Сингапур

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев начнет во вторник рабочий визит в Малайзию и Сингапур. Об этом в воскресенье сообщили в аппарате СБ.

«Николай Патрушев посетит 27–30 августа Малайзию и Сингапур, где проведет российско-малайзийские и российско-сингапурские консультации по безопасности», — приводит 25 августа «РИА Новости» сообщение ведомства. Подробности и темы предстоящих консультаций не приводятся.

В конце июня Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном внутриполитический кризис в Венесуэле и отметил, что для его урегулирования необходимо наладить диалог.