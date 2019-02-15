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Секретарь Совбеза России назвал страну, из которой Запад сделает следующую Украину
15 февраля 2019, 16:54 • 253 • Политика
Сейчас США и ЕС уже не скрывают, что хотят привести к власти правительство, ориентированное на евроатлантический курс, заявил секретарь СБ России Николай Патрушев. Для этого они готовятся провести в Кишиневе "цветную революцию" по типу киевского Майдана, чтобы превратить страну в следующую Украину.
При этом, подчеркнул Патрушев, все соцопросы населения показывают, что президент Додон и его партия сейчас лидируют по ходу избирательной кампании. Эта политическая сила выступает за сближение с Россией, что неприемлемо для Запада.
Если сторонники Игоря Додона победят на молдавских выборах, то Брюссель с Вашингтоном могут попытаться отстранить их от власти, организовав в столице страны массовые беспорядки. Уже сейчас они активно подталкивают молдавское общество к расколу и всеми силами дискредитируют президента Додона.
Подобная тактика уже давно известна и опробована организаторами "цветных революций". Граждане России могли видеть, как она была применена на Украине в 2013-2014 годах и к чему это привело.
Данную позицию Николай Патрушев озвучил в интервью для издания "Комсомольская правда".
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