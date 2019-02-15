Секретарь Совбеза России назвал страну, из которой Запад сделает следующую Украину

Сейчас США и ЕС уже не скрывают, что хотят привести к власти правительство, ориентированное на евроатлантический курс, заявил секретарь СБ России Николай Патрушев. Для этого они готовятся провести в Кишиневе "цветную революцию" по типу киевского Майдана, чтобы превратить страну в следующую Украину.

При этом, подчеркнул Патрушев, все соцопросы населения показывают, что президент Додон и его партия сейчас лидируют по ходу избирательной кампании. Эта политическая сила выступает за сближение с Россией, что неприемлемо для Запада.

Если сторонники Игоря Додона победят на молдавских выборах, то Брюссель с Вашингтоном могут попытаться отстранить их от власти, организовав в столице страны массовые беспорядки. Уже сейчас они активно подталкивают молдавское общество к расколу и всеми силами дискредитируют президента Додона.

Подобная тактика уже давно известна и опробована организаторами "цветных революций". Граждане России могли видеть, как она была применена на Украине в 2013-2014 годах и к чему это привело.

"Молдавское общество подталкивается к расколу и конфликтам, избиратели разделяются по принципу - за или против Запада. Это привычная политика творцов "цветных революций". Подобное мы уже наблюдали на Украине в 2014 году, когда был осуществлен государственный переворот. В случае же победы социалистов не исключено, что Запад организует правых на создание молдавского "майдана" в Кишиневе и подтолкнет их к импичменту президента", - заявил секретарь СБ России.

Данную позицию Николай Патрушев озвучил в интервью для издания "Комсомольская правда".