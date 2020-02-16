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Секретарь СНБО Украины прибыл в Иран

16 февраля 2020, 18:09  •  46 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прибыл в Иран для обсуждения расследования катастрофы с самолётом авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
 
@danilov.oleksiy Facebook
 

«Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 15—17 февраля находится с рабочим визитом в Исламской Республике Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолёта», — говорится в сообщении, опубликованном на странице СНБО в Facebook.

Ранее главы МИД Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании «как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолёта рейса PS752 провели вторую встречу с целью обеспечения прогресса в работе по реализации рамочных условий сотрудничества с Ираном». 

8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в Тегеране. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

Позднее в Генштабе Вооружённых сил Ирана заявили, что лайнер был сбит в результате ошибки.

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