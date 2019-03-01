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Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках врагов

01 марта 2019, 02:39  •  40 • В мире
На окраине Киева взорван Audi, на котором так часто любил кататься секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов. В результате происшествия пострадал водитель машины. При этом, как уточнили представители секретаря Совбеза, сам Турчинов в инциденте с гранатой не пострадал и посоветовал своим врагам не радоваться.
В Киеве при взрыве гранаты пострадал Audi, на котором так часто любил кататься секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов. По сообщениям местных СМИ, инцидент произошёл у дома №24-а по улице Героев Сталинграда.
Сообщается, что неизвестный бросил гранату в иномарку.
В результате происшествия пострадал водитель.
На персональном сайте секретаря СНБО появился лаконичный комментарий к ЧП, в котором Турчинов рекомендует своим "врагам не радоваться". Он отметил, что автомобиль, который он использует в настоящее время, не взрывался. Сам политик "работает в обычном режиме".

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