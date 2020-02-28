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Секретарь СНБО Украины назвал «лучшее лекарство от коронавируса»
28 февраля 2020, 16:39 • 155 • Украина
Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» назвал «лучшее лекарство от коронавируса».
@danilov.oleksiy Facebook
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
«Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок», — сказал он в шутку.
Как указывает издание, таким образом он прокомментировал вопрос о количестве аптечных пунктов на территории страны и отсутствие защитных масок.
«Нужно, чтобы государство установило контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя и заканчивая последним аптечным складом. Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень безумное, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги», — добавил Данилов.
Ранее сообщалось, что на Украине будет проверяться температура у въезжающих в страну любыми видами транспорта из всех стран мира.
12 февраля старший научный сотрудник российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.
В каких странах зафиксирован новый коронавирус — подробнее на карте RT.
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