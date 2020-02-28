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Секретарь СНБО Украины назвал «лучшее лекарство от коронавируса»

28 февраля 2020, 16:39  •  155 • Украина
Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» назвал «лучшее лекарство от коронавируса».
 
@danilov.oleksiy Facebook
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок», — сказал он в шутку.

Как указывает издание, таким образом он прокомментировал вопрос о количестве аптечных пунктов на территории страны и отсутствие защитных масок.

«Нужно, чтобы государство установило контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя и заканчивая последним аптечным складом. Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень безумное, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги», — добавил Данилов.

Ранее сообщалось, что на Украине будет проверяться температура у въезжающих в страну любыми видами транспорта из всех стран мира.

12 февраля старший научный сотрудник российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

В каких странах зафиксирован новый коронавирус — подробнее на карте RT.

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