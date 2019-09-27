Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке. Об этом сообщили в офисе президента Владимира Зеленского.

«Соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, глава государства рассмотрит его после возвращения в Киев.

28 мая Зеленский своим указом назначил экс-министра финансов Данилюка секретарём СНБО.