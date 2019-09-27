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Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
27 сентября 2019, 13:54 • 41 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке. Об этом сообщили в офисе президента Владимира Зеленского.
РИА Новости
«Соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — говорится в сообщении в Facebook.
Как отмечается, глава государства рассмотрит его после возвращения в Киев.
28 мая Зеленский своим указом назначил экс-министра финансов Данилюка секретарём СНБО.
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