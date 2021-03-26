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Секретарь СНБО убеждает украинцев, что с Россией можно повоевать

26 марта 2021, 05:10  •  36 • Украина

Россия якобы всегда мечтала уничтожить украинскую государственность, однако ВСУ за последние семь лет стали значительно сильнее.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов

«Я понимаю, кто очень опасный для нашей страны элемент – это РФ, которая всегда имела желание прекратить существование украинского государства. Это их желание, их миссия.

Они живут в своём, вымышленном, мире, и считают, что должна быть только Российская Империя. Это у них такие имперские прихоти, которые они никогда не прекращают. И, к сожалению, они очень дорого обходятся для Украины, Грузии, Молдавии, и всех стран, которые окружают РФ», – сказал он.

Данилов утверждает, что Россия не прекращает попыток говорить с Украиной с позиции силы, однако ВСУ якобы уже не та слабая армия, которая была в 2014 году.

«Россия никогда не прекращала давить на нас, она пытается разговаривать с нами при помощи силы. Но могу сказать, что та армия, которая осталась нам в наследство, и та армия, которую сейчас имеет Украина, – это две совершенно разные армии», – рассуждает секретарь СНБО.

Напомним, накануне в Донбассе в одном из подразделений ВСУ военнослужащие расстреляли сослуживца вместо мишени.

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