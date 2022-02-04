Секретарь СНБО поставил крест на "возвращении" Крыма. Но с оговоркой

Секретарь СНБО Алексей Данилов поставил крест на "возвращении" Крыма в состав Украины военным путём. При этом он сделал оговорку, что в Киеве всё также не теряют надежды на "возвращение" этой территории и сейчас ест соответствующая стратегия.

В 2014 году Крым после проведённого референдума вернулся в состав России. Абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Однако, в Киеве результаты волеизъявления крымчан до сих пор отказываются признавать, считая полуостров "аннексированным" и "оккупированным" Россией и строя планы по "возвращению" этой территории в состав Украины.

Уже несколько вариантов стратегий предлагалось украинской стороной и строились планы, однако, всё это дальше громких заявлений не заходило.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов теперь поставил крест на одной из стратегий. В эфире телеканала "1+1" он прямым текстом сообщил о том, что "вернуть" Крым военным путём сейчас невозможно.

Но при этом секретарь сделал оговорку.