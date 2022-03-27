Секретарь СНБО поддержал претензии польского генерала на Калининград

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире украинского телеканала поддержал территориальные претензии польского генерала на Калининград. "Это нам бы точно помогло", - считает украинский чиновник.

По словам Алексея Данилова, Польша якобы "пока не на официальном уровне", но уже выступила с претензиями на Калининградскую область России. Об этом секретарь СНБО заявил в эфире украинского телеканала "1+1".

Претензии поляков Данилов поддержал, полагая, что тем самым Варшава помогла бы Киеву.

Это нам бы точно помогло,

- высказал уверенность Данилов.

Ранее, напомним, экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польше якобы стоит поднять вопрос о принадлежности Калининграда. В ответ поляку посоветовали учить историю, объяснив, что Калининград никогда не был польским.