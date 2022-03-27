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Секретарь СНБО поддержал претензии польского генерала на Калининград

27 марта 2022, 10:15  •  156 • Политика
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире украинского телеканала поддержал территориальные претензии польского генерала на Калининград. "Это нам бы точно помогло", - считает украинский чиновник.
По словам Алексея Данилова, Польша якобы "пока не на официальном уровне", но уже выступила с претензиями на Калининградскую область России. Об этом секретарь СНБО заявил в эфире украинского телеканала "1+1".
Претензии поляков Данилов поддержал, полагая, что тем самым Варшава помогла бы Киеву.
Это нам бы точно помогло,
- высказал уверенность Данилов.
Ранее, напомним, экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польше якобы стоит поднять вопрос о принадлежности Калининграда. В ответ поляку посоветовали учить историю, объяснив, что Калининград никогда не был польским.

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