Секретарь СНБО ответил на санкции против себя издёвкой о "русском духе"

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал своё попадание в санкционный список России, ответив издёвкой о "высоком доверии" и избавлении от "русского духа" в Незалежной.

Накануне стало известно о введении Россией санкций против ряда украинцев. В "чёрный список" попал и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Тот ответил на санкции против себя издевательским постом в соцсети Facebook о "русском духе". Само включение себя в санкционный список России Данилов посчитал "лучшим подарком к 30-летию независимости Украины".

"Считаю это высшим отличием и лучшей оценкой нашей совместной работы по защите национальных интересов нашего государства", - написал он на своей странице в соцсети.

А далее Данилов в весьма провокационной и даже издевательской форме пишет про "русский дух". Он дал обещание "оправдать "высокое доверие", а также "ещё больше сделать, чтобы раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии "русского мира" и его агентах влияния в украинской жизни - как говорится в народе, "чтобы духа не было".