Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кошмарное будущее Евросоюза: "Путин, Джонсон и Фарадж нас уничтожат"
"Это неправда": политолог прокомментировал слухи о возможной отставке Владислава...
Дайджест СМИ: Успех правых на выборах в Европе, Трамп в Японии, Huawei не хочет ...
Украина хаоса: последствия первых решений Зеленского. Вечер с Соловьевым от 26.0...
Главная / Украина

Секретарь СНБО отверг идею прекращения сотрудничества Украины с МВФ

27 мая 2019, 14:54  •  79 • Украина
Киев продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
 
Reuters
 

«Сотрудничество с МВФ будет продолжено. Такая же ситуация с Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития», — сказал он в интервью интернет-изданию «Обозреватель».

По его словам, эти организации являются партнёрами Украины и всегда её поддержат, если она будет настроена на перемены.

Данилюк также подчеркнул, что Киев нуждается в сотрудничестве с международными партнёрами, поскольку ещё не завершены многие реформы, для которых нужны финансовые ресурсы.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента страны Владимира Зеленского отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт.

В Кремле не стали комментировали этот призыв, назвав его внутриукраинской дискуссией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
27 мая 2019, 01:54
«Экс-президент активно готовится к защите»: как бывший юрист Януковича пытается лишить Порошенко денег и свободы
26 мая 2019, 16:09
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
27 мая 2019, 13:09
Верховная рада 30 мая рассмотрит вопрос об отставке правительства
27 мая 2019, 14:54
Заключённые одесской колонии предприняли попытку захватить админздание
26 мая 2019, 19:24
На Украине неизвестный бросил гранату во двор частного дома
27 мая 2019, 11:39
Коломойский рассказал, что поругался с Порошенко «из-за телевизора»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2019, 08:24
"Новый" украинский разведывательный корабль шокировал польского эксперта
25 мая 2019, 20:39
«Решение нелегитимно»: в России ответили на требования Международного трибунала по украинским морякам
23 мая 2019, 03:54
"Служанка при королевской семье": Раскрыта неизвестная сторона "счастливой жизни" Кейт Миддлтон и принца Уильяма
21 мая 2019, 22:24
Путин напомнил Меркель и Макрону про закон о языке на Украине
26 мая 2019, 17:54
"Радуются совершенно зря": эксперт прокомментировал вердикт трибунала по Керченскому инциденту и реакцию Киева на него
21 мая 2019, 06:24
Трамп не знает, что делать с Украиной: Кедми о крахе "смертельного удара" Вашингтона по России
20 мая 2019, 20:39
Воинский демарш: Высокопоставленные военные прилюдно показали своё неуважение к Зеленскому
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.