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Секретарь СНБО обозначил русский "вызов для всей Европы"
16 октября 2021, 10:15 • 156 • Политика
Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексею Данилову не понравилась статья заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Он назвал её "вызовом всей Европе".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что статья заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева - это "вызов для всей Европы" и Германия должна отреагировать на неё.
В статье Дмитрия Медведева, которая ранее была опубликована в газете "Коммерсантъ", указывается, что президент Украины Владимир Зеленский "начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам", а его действия сравниваются с тем, как если бы еврейская интеллигенция при нацистах в Германии попросилась служить в СС.
Данилов считает, что эти положения статьи "выходят за рамки здравого смысла". Также его удивляет отсутствие комментариев со стороны Германии, так как, по его мнению, власти должны сделать некоторые заявления.
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