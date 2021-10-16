Секретарь СНБО обозначил русский "вызов для всей Европы"

Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексею Данилову не понравилась статья заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Он назвал её "вызовом всей Европе".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что статья заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева - это "вызов для всей Европы" и Германия должна отреагировать на неё.

В статье Дмитрия Медведева, которая ранее была опубликована в газете "Коммерсантъ", указывается, что президент Украины Владимир Зеленский "начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам", а его действия сравниваются с тем, как если бы еврейская интеллигенция при нацистах в Германии попросилась служить в СС.

Данилов считает, что эти положения статьи "выходят за рамки здравого смысла". Также его удивляет отсутствие комментариев со стороны Германии, так как, по его мнению, власти должны сделать некоторые заявления.