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Секретарь СНБО направился в Новые Санжары в связи с беспорядками

22 февраля 2020, 11:09  •  31 • Украина
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отправился в посёлок Новые Санжары Полтавской области, где произошли протесты и столкновения после эвакуации граждан из китайской Ухани.
 
Reuters
 

Как отмечает пресс-служба ведомства, командировка связана с поручением президента Украины Владимира Зеленского.

«Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая в Украинском в медцентре Нацгвардии «Новые Санжары», — говорится в сообщении.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев. Было принято решение направить их на карантин в Новые Санжары.

Такое решение вызвало протесты местных жителей, которые переросли в беспорядки. Местной полицией было возбуждено пять уголовных дел.

Позднее Зеленский, комментируя произошедшее, сравнил Украину со средневековой Европой.

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