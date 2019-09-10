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Секретарь общества "Русофилы" задержан в Болгарии, глава движения уже сутки не выходит на связь

10 сентября 2019, 02:54  •  70 • В мире
В Болгарии по подозрению в шпионаже был задержан секретарь болгарского Национального движения "Русофилы", бывший главный редактор газеты "Дума" Юрий Борисов. Кроме того, по имеющейся у Царьграда информации, председатель движения Николай Малинов уже сутки не выходит на связь.
В Болгарии полиция задержала секретаря общества "Русофилы", экс-главного редактора газеты "Дума" Юрия Борисова. Как сообщил министр внутренних дел страны Младен Марин, в отношении задержанного проводятся следственные действия.
При этом, указал он, "если подобные действия проводятся, то значит, для этого есть весомые основания", передает ТАСС.
Глава МВД отказался дать дополнительные подробности, сославшись на тайну следствия. Ожидается, что подробности происшествия будут сообщены 10 сентября.
Кроме того, как стало известно Царьграду, вот уже сутки председатель "Русофилов" Николай Малинов не выходит на связь.
По данным издания "Русская Болгария", в офисе движения и доме Малинова прошли обыски. Кроме того, Малинов должен был участвовать в передаче бТВ, но не появился в студии.
Зампредседателя Совета Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл" Леонид Решетников высказался о ситуации в Болгарии на странице в Facebook. Он отметил, что, по всей видимости, американцы начали кампанию "русские шпионы в Болгарии". По его словам, "акции нынешней власти Болгарии полностью себя дискредитируют в глазах болгарского народа".

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