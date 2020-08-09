Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
В Крыму ответили на слова Лукашенко о войне на полуострове
Война за Родину: Малофеев жёстко обратился к властям России
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
Главная / Политика

Секретарь избирательной комиссии в Белоруссии вылезла в окно - видео

09 августа 2020, 18:25  •  111 • Политика
Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press/www.globallookpress.com
Женщину, покидающую помещение странным путем, заметили наблюдатели
В воскресенье, 9 августа, из окна второго этажа школы №66 в Минске, где расположен избирательный участок №17, вылезла женщина. За ней спустили черный пакет. Наблюдатели, дежурившие около здания, сняли все на видео.
Оказалось, столь нестандартным путем помещение покинула секретарь участковой комиссии Людмила Рулькевич. Это подтвердил председатель комиссии Сергей Мосейкин. Однако, по его словам, никто не пытался незаметно скрыться, передает TUT.BY. Просто в двери заклинило замок, и женщину решили выпустить из здания через окно. В черном пакете, который кто-то спустил следом, были личные вещи.
При этом на видео видно, что женщина вылезла из окна одна. Больше никто за ней не последовал.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии проходит голосование за нового президента. В ЦИК Республики уже признали выборы состоявшимися. Оппозиция готовится к акции протеста.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
09 августа 2020, 12:00
Лукашенко договорился с Путиным по задержанным боевикам
09 августа 2020, 06:30
Летел на помощь хабаровским провокаторам? Бомбардировщик США перехватили над Охотским морем
09 августа 2020, 08:20
Пушков высмеял заявление главы Stratfor о «Северном потоке – 2»
09 августа 2020, 10:10
В Белоруссии заблокировали интернет
09 августа 2020, 13:50
Белорусы подготовили "план Б" на случай победы Лукашенко
09 августа 2020, 13:50
Ударить за Курилы ядерным оружием? Японцы сделали тонкий намёк властям и России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 августа 2020, 23:50
"У нас все ходы записаны": Симоньян "потопила" Пашиняна снимком в Telegram
05 августа 2020, 03:30
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
06 августа 2020, 06:05
Симоньян на новый выпад Армении ответила тремя буквами
05 августа 2020, 03:30
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посоветовали убираться
05 августа 2020, 22:45
Чем закончится история с задержанием "десанта Вагнера" в Минске? Мнение Поддубного
03 августа 2020, 21:15
Путин нашёл для себя новый Крым: CNBC готовят США к "большому сюрпризу"
08 августа 2020, 00:15
В России приструнили Польшу из-за планов по "возвращению" Крыма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.