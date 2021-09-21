Секрет власти раскрыт: почему победила "Единая Россия" • 161 • Аналитика © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Общим местом при обсуждении результатов выборов в Государственную думу является тезис о серьезной победе — некоторые эксперты даже говорят о триумфе — "Единой России". Утверждение справедливо, поскольку обстоятельства откровенно не благоволили политической организации, вот уже двадцать лет несущей на себе ярлык партии власти (с соответствующими — чаще негативными — коннотациями). Экономические проблемы и падение уровня жизни людей из-за пандемии, ряд непопулярных реформ (в первую очередь пенсионной) делали электоральные перспективы ЕР туманными. Между тем при голосовании по партийным спискам "Единая Россия" потеряла менее пяти процентов голосов — при мрачных прогнозах, предсказывавших чуть ли не двадцатипроцентное падение. А результаты по одномандатным округам позволили партии сохранить конституционное большинство в новом созыве парламента. Однако если итоговый результат практически всеми оценивается верно, то с причинами, лежащими в основе успеха ЕР, все куда сложнее. Дело в том, что обычно в фокус внимания попадают, так сказать, политтехнологические факторы, попросту говоря — успешная предвыборная кампания партии. Чаще других выделяют следующие моменты: — личное участие в избирательной кампании ЕР Владимира Путина, который подтянул собственный авторитет и общественный вес на помощь партии;

личное участие в избирательной кампании ЕР Владимира Путина, который подтянул собственный авторитет и общественный вес на помощь партии; — грамотно выстроенная система "локомотивов" партийного списка. Тут обычно выделяют самых известных и уважаемых страной министров — Сергея Шойгу и Сергея Лаврова во главе федеральной части, и наиболее популярных губернаторов — во главе соответствующих региональных частей;

грамотно выстроенная система "локомотивов" партийного списка. Тут обычно выделяют самых известных и уважаемых страной министров — Сергея Шойгу и Сергея Лаврова во главе федеральной части, и наиболее популярных губернаторов — во главе соответствующих региональных частей; — некоторые шаги и решения исполнительной власти, которые были расценены как PR-поддержка "Единой России", например недавняя единовременная выплата пенсионерам в десять тысяч рублей;

некоторые шаги и решения исполнительной власти, которые были расценены как PR-поддержка "Единой России", например недавняя единовременная выплата пенсионерам в десять тысяч рублей; — в целом — энергичная предвыборная кампания партии, так или иначе привлекавшая внимание самых разных групп избирателей: от шумных праймериз до вирусных роликов в интернете. Так вот, большая ошибка объяснять успех "Единой России" просто удачным применением политических технологий — поскольку под этим обычно подразумевается выстраивание пиарщиками и политтехнологами воздушных замков с целью облапошить наивных избирателей, склонив их отдать голоса нужной политической силе. На самом же деле все куда глубже и масштабнее. В том-то и главный секрет нынешнего результата ЕР: избирательная кампания партии оказалась последовательным продолжением ее плановой работы. О каком пиаре на пустом месте, о какой забронзовевшей чиновничьей партии можно говорить, если партийный список "Единой России" оказался реально обновлен больше чем наполовину? И эти новые люди теперь будут работать в Государственной думе. В федеральной пятерке ЕР трое не упомянутых выше кандидатов играют ничуть не менее важную роль, чем два федеральных министра. Потому что эти трое — главврач "Коммунарки" Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова — представляют, по сути, самую важную часть деятельности "Единой России": работу над реальными проблемами реальных людей. Фактически за последние годы партия превратилась в значимую часть гражданского общества России — того самого гражданского общества, что развивает разнообразные социальные инициативы, волонтерит и занимается благотворительностью. Стало уже вполне привычным, что если возникла какая-то нерешаемая проблема — как частная у отдельного человека, так и коллективная у группы людей, — то стоит обратиться в общественную приемную ЕР или местное отделение ОНФ. И шансы на благополучное разрешение заметно повышаются. В политической системе страны возникла парадоксальная ситуация: оппозиция бросает все свои силы на обличение ошибок и грехов власти (которые, что уж спорить, имеют место быть), а в это время партия этой самой власти просто вкладывается в конкретную работу с людьми. Особо иронично выглядит обличение кадровой несменяемости в государственно-управленческом корпусе, поскольку звучат эти обвинения со стороны политических сил — как парламентских, так и внепарламентских, — во многих из которых руководящие лица не меняются уже третий десяток лет. При этом как раз в российской власти уже который год наблюдается масштабный процесс кадрового обновления — причем как в исполнительной ветви (включая губернаторов), так теперь и в законодательной. К слову сказать, партия "Новые люди", ракетой ворвавшаяся в российскую политику и ставшая парламентской, одним своим названием также прозрачно намекает другим оппозиционным силам на запрос, который существует в российском обществе. Таким образом, предвыборная кампания "Единой России" стала не построенным на песке дворцом, а просто органичным продолжением деятельности, которой она давным-давно занимается. Ничего удивительного, что большинство пришедших к избирательным урнам граждан абсолютно осознанно сделали выбор в ее пользу. Та выглядит куда более живой, эффективной и занимающейся реальным делом на фоне безнадежно застрявших в устаревших представлениях и междоусобных склоках конкурентов. Может возникнуть вопрос: даже если признать упомянутые достоинства "Единой России" — разве их не перечеркивают ее "грехи", например те крайне непопулярные решения, которые были воплощены в действительность благодаря прямому участию партии? Тут снова можно вспомнить пенсионную реформу, которая вызвала консолидировано негативное отношение в обществе. Почему же люди, несмотря на столь возмутительное для них решение, все равно массово поддержали ЕР? Ответ прост: российское общество достаточно зрелое, чтобы понимать и принимать неизбежность не одобряемых ими шагов со стороны государства. Непопулярные решения являются неотъемлемой частью работы любой власти — вопрос в том, что за ними стоит и чем они дополняются. Идет ли речь о том, что у людей исключительно отнимают, — или им дают что-то взамен. За последние годы социальный поворот государственной политики России стал настолько внушительным и последовательным, что его уже невозможно списывать на случайные флуктуации и разовые PR-акции. Вернее, критики именно этим и занимаются — вот только выглядят при этом все менее адекватными в глазах окружающих. Большая же часть российского общества видит и осознает, что государство, действуя в сложных условиях и вынужденное принимать жесткие решения, стремится компенсировать гражданам возникающие негативные последствия другими способами. А "Единая Россия" является активной составной частью этого процесса — что, собственно, и стало главной причиной ее успеха на прошедших парламентских выборах. Теперь самым интересным является, извлекут ли полезный урок для себя ее оппоненты. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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