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Секрет успеха Сергея Лаврова на международной арене раскрыл аналитик из США

11 мая 2021, 12:20  •  224 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
На фоне министра иностранных дел РФ главы МИД других стран выглядят жалкими и глупыми
Глава российской дипломатии Сергей Лавров с легкостью обыгрывает западных коллег, несмотря на то что ему приходится противостоять многим. На это обратил внимание американский эксперт по вопросам внешней политики и национальной безопасности Том Роган.
По его мнению, Лавров мастерски умеет переключать акценты так, чтобы это было выгодно России. И главное, что он последователен в своих заявлениях, поэтому ему удается то, что не могут оппоненты.
"Он (– Лавров – прим.ред.) мастер манипулировать глупыми коллегами, такими как жалкий Жозеп Боррель из ЕС, доверчивый Джон Керри или слишком самоуверенная Хиллари Клинтон",
– говорится в статье Рогана в Washington Examiner.
В качестве примера удачного выступления российского министра иностранных дел американский аналитик привел заседание Совета безопасности ООН 7 мая, которое прошло в режиме видеоконференции. На нем Лавров упрекал западных коллег в том, что они препятствуют созданию полицентричного мира с помощью незаконных санкций, которые вводят в обход ООН.
Ранее Лавров рассказал, что Москва предлагала Вашингтону "обнулить" дипломатический скандал, вызванный оскорбительными заявлениями Джо Байдена в адрес Владимира Путина, но Белый дом отказался идти на мировую.

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