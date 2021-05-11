Секрет успеха Сергея Лаврова на международной арене раскрыл аналитик из США

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com

На фоне министра иностранных дел РФ главы МИД других стран выглядят жалкими и глупыми

Глава российской дипломатии Сергей Лавров с легкостью обыгрывает западных коллег, несмотря на то что ему приходится противостоять многим. На это обратил внимание американский эксперт по вопросам внешней политики и национальной безопасности Том Роган.

По его мнению, Лавров мастерски умеет переключать акценты так, чтобы это было выгодно России. И главное, что он последователен в своих заявлениях, поэтому ему удается то, что не могут оппоненты.

"Он (– Лавров – прим.ред.) мастер манипулировать глупыми коллегами, такими как жалкий Жозеп Боррель из ЕС, доверчивый Джон Керри или слишком самоуверенная Хиллари Клинтон",

– говорится в статье Рогана в Washington Examiner.

В качестве примера удачного выступления российского министра иностранных дел американский аналитик привел заседание Совета безопасности ООН 7 мая, которое прошло в режиме видеоконференции. На нем Лавров упрекал западных коллег в том, что они препятствуют созданию полицентричного мира с помощью незаконных санкций, которые вводят в обход ООН.

Ранее Лавров рассказал, что Москва предлагала Вашингтону "обнулить" дипломатический скандал, вызванный оскорбительными заявлениями Джо Байдена в адрес Владимира Путина, но Белый дом отказался идти на мировую.