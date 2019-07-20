Секрет успеха Гагаузии и её башкана

Ирина Влах во второй раз официально вступила в должность главы автономии

В Комрате прошла инаугурация башкана Гагаузии, где присутствовали митрополит Кишинёвский и всея Молдовы Владимир, президент Молдовы Игорь Додон, спикер парламента Зинаида Гречаный, премьер-министр Майя Санду, депутаты парламента, министры и делегация Госдумы Российской Федерации, посол Турции в РМ.

Избранная на второй срок башкан Ирина Влах на инаугурации дала клятву честно служить народу Гагаузии. Она поблагодарила граждан автономии за огромную поддержку и доверие – впервые на выборах башкана 92% гагаузцев проголосовало за бывшего башкана.

«Мои дорогие соотечественники, если бы не вы, я не произносила бы перед вами эту речь. Вы показали, что доверяете мне. 92 процента голосов – такого результата не было за всю историю выборов. Обещаю быть башканом для всех, соблюдать права каждого жителя автономии, мои усилия будут направлены на сохранение стабильности и мира в Гагаузии»,

– сказала Ирина Влах в своём выступлении после инаугурации.

Отдельно башкан обратилась к гагаузам, рассеянным по всему миру.

«Приветствую весь народ Гагаузии, всю гагаузскую диаспору за рубежом. Именно в такие моменты, когда мы вместе, мы понимаем, что гагаузы – не малочисленный народ, потому, что мы едины, нас поддерживают власти нашей любимой Республики Молдова. С нами вместе гости из России, Евросоюза, Украины, Румынии и других стран»,

– отметила глава Гагаузии. И призвала гагаузов возвращаться домой. По её словам, автономию ждёт развитие и превращение в индустриальный регион Молдовы. Влах официально объявила, что запускается программа по возвращению домой жителей Гагаузии, уехавших в поисках лучшей доли.

«Возвращайтесь домой, у нас в автономии – огромный потенциал. Но главное богатство – это вы, люди. Вы должны в родной стране жить, работать, растить детей, помогать родителям»,

– заявила башкан.

Обращаясь к депутатам Национального собрания Гагаузии, глава автономии попросила их забыть про политические распри, а думать только о благе народа.

И всё это – не просто красивые слова на торжественном мероприятии. Гагаузия, автономии которой исполняется в этом году четверть века, в последние годы расцветает и из региона, в 90-е балансировавшего на грани гражданской войны, превращается в экономически стабильный край.

«Мы открыли новые рабочие места, поддерживаем и развиваем средний и малый бизнес. Власти Гагаузии финансируют крупные социальные и образовательные проекты. Если до 2015-го года мы думали, что нам способны помочь только внешние партнёры, наверное, мы ошибались. Очень много проектов было реализовано властями Гагаузии. Мы отремонтировали 48 школ, 12 Домов культуры, построили 5 новых детских садов. Более 175 миллионов леев инвестировали в здравоохранение региона. Это не просто ремонт зданий поликлиник и госпиталей, мы построили новые больницы. Мы начали финансировать гранты, которые выдаём тем, кто намерен заниматься бизнесом. Субсидируем и аграрные хозяйства. Мы работаем по многим направлениям»,

– рассказала Ирина Влах журналистам после инаугурации.

Остаётся только добавить, что за эти же годы в Молдавии больницы, школы и детские сады только закрывались.

Как же это удалось сделать Ирине Влах в маленькой и изначально нищей Гагаузии?

«Была проведена огромнейшая работа. И мои оппоненты даже говорили, что первые два года я только разъезжаю по командировкам. Но, как хорошая хозяйка, я всегда привозила полезные связи, проекты. Я считаю, что внешняя политика региона была за прошедшие четыре года отработана отлично! И как результат – нам помогли и помогают очень многие страны. За эти годы множество социальных проектов было реализовано при поддержке Турецкой республики: были построены и детсады, и больницы, и дома творчества, и дом престарелых, и воду и канализацию начали в Вулканештах проводить, стадионы строятся. Скоро откроем образовательный центр с помощью Турции»,

– объясняет секрет успеха башкан.

Огромную помощь оказывает Россия – Гагаузия сотрудничает с десятью регионами РФ!

Туркменистан построил современный детский сад в селе Чишмикёй. Сегодня в этом селе 165 детей дошкольного возраста.

Дружит Гагаузия и с Белоруссией – собирает белорусские тракторы. А Азербайджан построил школу искусств в Чадыр-Лунге.

Может быть, секрет в том, к власти в регионе пришла команда, действительно захотевшая увидеть свою родину процветающей и умеющая строить хорошие отношения с другими странами? Огромную роль сыграл и статус Гагаузии, позволяющий этому краю оставаться в составе Молдовы и, в то же время, проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику.

Осталось сказать, что настоящим подарком для тех, кто пришёл на инаугурацию башкана, стало выступление Софии Ротару, которая спела все песни, любимые в Гагаузии.