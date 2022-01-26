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Секрет США о "вторжении" на Украину выдал эксперт: "Вещь абсолютно небывалая"

26 января 2022, 13:55  •  657 • Политика
Секрет США о "вторжении" России на Украину выдал эксперт Кирилл Коктыш. Он объяснил, что на самом деле скрывается за истерией из-за мнимого наступления русских: "Вещь абсолютно небывалая".
Экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное" обсудил с кандидатом политических наук Кириллом Коктышем не утихающие страсти вокруг мнимого вторжения России на Украину.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что больше никаких уступок Москве не будет. Однако добавили, что "России также придётся что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности".
Вашингтон готов обсуждать вопросы контроля над вооружениями, в том числе размещение ракет в Европе, но компромисса по приёму в НАТО новых членов быть не может. Вместе с тем, в Госдепе подчеркивают, что все предпринимаемые обеими странами шаги должны быть взаимными.
Официальный Киев в свою очередь заявил, что считает преждевременной эвакуацию западных дипломатов из своих представительств на Украине. Глава Минобороны Незалежной Алексей Резников опроверг данные о подготовке русского "вторжения".
В Кремле заявили, что напряжённость растёт из-за действий США и НАТО, которые больше напоминают "информационную истерику, щедро обрамлённую ложью".
По мнению Коктыша, данная медийная провокация Вашингтона призвана скрыть внутренние проблемы. То есть фейками об Украине и России в Штатах просто пытаются увести внимание от собственного экономического кризиса.
В США рекордная инфляция по доллару. И сейчас нужна любая внешняя заварушка для того, чтобы отвлечь внимание от этого неприятного факта. Инфляция по доллару там под 30 %. Это вещь абсолютно небывалая. Мы помним, насколько нервно Вашингтон на это реагирует. Президент Джо Байден неприличным словом назвал журналиста Fox News, который задал вопрос про инфляцию, - указал эксперт.

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