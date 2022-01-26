Секрет США о "вторжении" на Украину выдал эксперт: "Вещь абсолютно небывалая"

Секрет США о "вторжении" России на Украину выдал эксперт Кирилл Коктыш. Он объяснил, что на самом деле скрывается за истерией из-за мнимого наступления русских: "Вещь абсолютно небывалая".

Экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное" обсудил с кандидатом политических наук Кириллом Коктышем не утихающие страсти вокруг мнимого вторжения России на Украину.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что больше никаких уступок Москве не будет. Однако добавили, что "России также придётся что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности".

Вашингтон готов обсуждать вопросы контроля над вооружениями, в том числе размещение ракет в Европе, но компромисса по приёму в НАТО новых членов быть не может. Вместе с тем, в Госдепе подчеркивают, что все предпринимаемые обеими странами шаги должны быть взаимными.

Официальный Киев в свою очередь заявил, что считает преждевременной эвакуацию западных дипломатов из своих представительств на Украине. Глава Минобороны Незалежной Алексей Резников опроверг данные о подготовке русского "вторжения".

В Кремле заявили, что напряжённость растёт из-за действий США и НАТО, которые больше напоминают "информационную истерику, щедро обрамлённую ложью".

По мнению Коктыша, данная медийная провокация Вашингтона призвана скрыть внутренние проблемы. То есть фейками об Украине и России в Штатах просто пытаются увести внимание от собственного экономического кризиса.