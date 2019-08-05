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Секрет российской "глушилки" в Крыму: Самолеты-разведчики США пытаются понять, что происходит на границе – источники
05 августа 2019, 05:39 • 121 • В мире
Блогеры, специализирующиеся на отслеживании перемещения военной авиации на ресурсе PlaneRadar, опубликовали карту передвижения американского самолета разведчика в районе южного побережья Крыма. Возможно, интерес авиации США вызывается неизвестная глушилка, расположенная в этом регионе, но нельзя исключать того, что именно из-за этой РЭБ американский летчик потерял ориентацию в воздухе.
Речь идет о полетах американского военного разведывательного самолёта Lockheed EP-3E Orion. Именно его заметили в небе над южным берегом Крыма. Что привлекло сюда разведка? Некоторые эксперты предположили, что речь, возможно, идет о неизвестной российской системе радиоэлектронной борьбы, которая создает помехи работе спутников связи и локации.
Причем приближался самолет к полуострову, фактически нарушая воздушное пространство России, как минимум три раза. И если первое приближение к Крыму можно было бы списать на нарушение работы каких-то систем, определяющим месторасположение разведчика, то вскоре этот же самолет появился с восточной части полуострова.
Чкриншот: Twitter
Неизвестно, было ли это следствием нарушения из-за воздействия неизвестной системы РЭБ или намеренные пролеты - неизвестно.
После этого, с диапазоном в несколько минут, самолет еще два раза приближался к Крыму на расстояние в 20-25 километров, затем просто перестал отслеживаться, пишет портал avia.pro.
Ряд экспертов предположили, что такие хаотичные передвижения Lockheed EP-3E Orion могли быть связаны с воздействием РЭБ, которая создает помехи американским самолетам и беспилотникам. Официальной информации по этому поводу пока нет.
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