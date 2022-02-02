Секрет "газовой независимости" Украины от России, к которому украинские политики стремились годы после вооружённого государственного переворота, оказался в самой России. Русские не сдерживают смеха: "Нет ума, считай калека".

Ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон торжественно объявил о начале прямых поставок газа из Венгрии, тогда как раньше это был реверс.

По данным журналистов украинского издания "Страна", на самом деле "спасительное" голубое топливо из Венгрии - не что иное, как газ из России, который Украина "будет получать через посредников в лице Словакии и Венгрии", "а те его будут получать через "Турецкий" или "Северные потоки".

Жители России комментируют хитрый план независимости и не сдерживают смеха.

"Це зрада или це перемога?" - хохочет Хедин Милостивый.

"Ну и флаг в руки залежным. Пусть покупают втридорога русский газ!" - пишет Виктория Никифорова.

"Значит, будет очередное повышение тарифов для населения. Ну а что, гривен-то у них, видимо, куры не клюют", - отмечает Андерсен Г.

"Нет ума, считай калека", - полагает Михаил Ткач.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе встречи с Путиным не обнаружил "намерений делать что-то резкое" в отношении Украины. На вопрос Орбану, верит ли он в нагнетаемую Западом опасность агрессии России против Украины, премьер заявил, что не увидел намерений к подобным действиям со стороны президента Путина во время переговоров.

"Президент был очень спокоен", - подчеркнул он.