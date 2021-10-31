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Секрет "Фирмы". С чего началось уничтожение СССР

31 октября 2021, 17:10  •  142 • Политика
Писатель Фёдор Раззаков показал, как готовили развал СССР с рубежа 70-80-х годов XX века, с момента прихода к власти в странах Запада неоконов.
В Telegram-канале "Незыгарь" приводится информация писателя, историка, биографа и журналиста Фёдора Раззакова, автора многочисленных книг о советской эпохе, который в статье "Тайные пружины развала СССР" анализирует причины события.
По его мнению, советская политическая элита всегда была неоднородной и разделённой на несколько кланов, а каждый из них, в свою очередь, на два течения - консерваторов и новаторов. Время брежневского "застоя" (18 лет) благоволило к консерваторам. Однако по мере старения Брежнева ряды новаторов стали расти и они начали подготовку к решительному броску.
Раззаков указывает, что на рубеже 70-80-х произошли три знаковых события: 1) 4 мая 1979 года премьер-министром Великобритании стала Маргарет Тэтчер; 2) 21 октября 1980 года на Пленуме ЦК КПСС самым молодым членом Политбюро (49 лет) становится Михаил Горбачёв; 3) 4 ноября 1980 года президентом США был избран Рональд Рейган.
Глубинная связь этих событий - в появлении такого явления в мировой политике, как неоконсерватизм, который стал именно в это время превращаться в мировой тренд. Как пишет "Незыгарь", неоконы придерживались жёсткого "рыночного либерализма", который подразумевал приватизацию, ослабление рычагов госрегулирования и практически неограниченную свободу финансово-спекулятивных операций. Возникновение неоконсерватизма было связано с наступлением "второй эры глобализации". Локомотивами этого процесса должны были выступить США и Великобритания, для чего там и были приведены к власти неоконы.
Элиты Запада также попытались воздействовать на элиту СССР, чтобы способствовать приходу к власти "советских неоконов", которые были бы готовы не только "к конвергенции, но и к демонтажу СССР в угоду глобализаторов".
Для этого использовались структуры, созданные ещё в годы "разрядки" с целью укрепить межэлитные связи Запад - СССР: Римский клуб (1968), МИПСА (Международный институт прикладного системного анализа, 1972), его филиал в Москве – ВНИИСИ (Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований, 1976), а также ЦИЭКС (Центр исследований экономики коммунистических стран), созданный обществом "Монт Пелерин" при ИЭП (Институт экономических проблем). Именно там шёл процесс подбора нужных Западу кадров с помощью различных семинаров, которые проводились в соцстранах (начиналось всё с Венгрии и Югославии), а позже - в Австрии.
Как утверждает писатель Фёдор Раззаков, особняком среди таких структур выступила организация "Фирма", бывшая финансовой разведкой Андропова. Она была создана в 1969 году во главе с чекистом с 1938 года Евгением Питоврановым. Целью "Фирмы" была работа с западными политиками и бизнесменами, в том числе и привлечение их к экономическому (и иному) сотрудничеству с СССР в обход санкций, которые вводили против Советского Союза западные страны.

Писатель утверждает, что Маргарет Тэтчер впервые приехала в СССР весной 1969 года, когда она была теневым министром транспорта у консерваторов, по приглашению ТПП СССР (Торгово-промышленная палата). А принимал её в Москве... Питовранов, занимавший легальную должность зампреда ТПП.
Когда 10 лет спустя Тэтчер станет премьер-министром, контакты с ней будут продолжены, но уже на другом уровне - через её окружение, досье на которое "Фирма" кропотливо накапливала все эти годы.
Через "Фирму" и её партнёров/агентов в СМИ на Западе и в СССР (через того же Виктора Луи) шёл вброс информации и о личностях советских политиков - с кем Западу следовало иметь отношения, а с кем не следовало. Например, во второй половине 70-х партийного лидера Ленинграда Григория Романова на Западе всячески демонизировали, а "новаторов" Юрия Андропова и Михаила Горбачёва "подсвечивали", создавая им имидж продвинутых политиков.

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