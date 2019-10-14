Секрет Путина: президент заявил о главной ошибке США и намекнул на новую русскую "пушку"

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в том числе говорил о развитии гиперзвукового оружия в мире. Русские инженеры, как подчеркнул Путин, первыми создали и гиперзвуковое оружие, и в целом ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной. Ни у одной страны мира такого вооружения нет. Но, безусловно, оно появится, но Россия к тому моменту выпустит нечто новое.

"...появится, конечно, в ведущих армиях мира, безусловно, тоже появится. Но и у нас к этому времени тоже кое-что появится. Я уже знаю, что, над чем наши ученые, конструкторы и инженеры работают", - так звучит цитата Путина.

Почему Россия начала работать над таким вооружением?

Безусловно, развивая свои силы. Но предпосылкой стал и выход США из договора по противоракетной обороне еще в 2002 году. А этот договор был краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире, напомнил президент России.

Заключали договор, чтобы ни у одного из его участников не было соблазна развязать ядерную войну - ведь было ясно, что победителей в ней не будет. А США, выйдя из соглашения, надеялись обеспечить себе преимущество - "полагая, что у них такой зонтик будет, а у России не будет". Еще тогда Путин, как он отметил в беседе с журналистами, сказал нашим партнерам: Москва не станет тратить десятки миллиардов на систему, которая непонятно как будет работать - эффективно или неэффективно. При этом "мы должны будем соблюдать стратегический баланс". И такая тактика оказалась верной.

"Мы еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет. Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории. Но с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока тоже ни у кого нет", - напомнил Владимир Путин.

Позже мы наблюдали еще один шаг США, напомнил российский лидер. Это выход Вашингтона из Договора по ограничению ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это ошибка, считает Путин. Ведь "можно было бы и по-другому выстроить".

"Другие страны развивают эти виды вооружений, а Россия и США сами себя ограничили в этом, пояснил президент России, подчеркнув: - Но все-таки ломать договоры, на мой взгляд, не стоило. Возможно, были и другие варианты развития ситуации".

Новая ракета США

Ранее стало известно о том, что Пентагон ускоренно создает новую ракету средней дальности, которая якобы способна уничтожить центры управления ядерными силами России.

Как пояснил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, скорее всего речь идет о развитии ракеты Pershing II. Американская сторона тем самым, по мнению Сивкова, планирует "лишить нас возможности ответить ударом на удар по США".

Как пишет "МК", Сивков заявляет, что дальность полета новой ракеты может достигать трех тысяч километров. Он уверен, что создание такой ракеты, собственно, и было целью выхода США из ДРСМД.

А о том, что теперь Россия начнет работу над созданием ракет средней и меньшей дальности (РСМД), рассказал президент России Владимир Путин в пятницу в Ашхабаде. Причина работы над своими ракетами простая: они уже появились у США.

По словам Путина, мировые лидеры уведомлены о том, что "Россия не собирается размещать РСМД", "если они у нас появятся".

И добавил, что теперь, поскольку они есть у США, мы, конечно, будем над этим работать.

"Молюсь, чтобы не пришлось использовать"

Еще не так давно американский лидер Дональд Трамп рассуждал о том, что в начале его президентства в закромах страны наблюдался дефицит боеприпасов - а теперь уже хвалится полной модернизацией ядерных сил. Об этом он заявил во время церемонии вступления в должность главы Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли.

Во время своей речи Трамп объявил, что теперь Америка стала мощнее, как никогда ранее, и продолжает усиливать боевой арсенал. Он добавил, что США-де обладают такими новейшими видами вооружения, о которых никто раньше якобы даже и не слышал.

Согласно выступлению американского президента, ядерный арсенал был полностью модернизирован. Какую-то часть вооружения обновили, а также добавили совершенно новое оружие. При этом американский президент заявил, что "молит Бога, чтобы никогда не пришлось использовать" такое вооружение.

Американские ракеты в Азии. России - касается

Ранее, напомним, говорилось и о возможном размещении Соединенными Штатами ракет в Азии. И о том, что возможное размещение Соединенными Штатами ракет в Азии касается и России, заявил президент России Владимир Путин на желание Вашингтона разместить запрещенные ДРСМД ракеты в Азии. Дело в том, что это может затрагивать и территорию нашей страны.

Кроме того, выступая на заседании Совета глав государств СНГ, Владимир Путин также отметил, что до сих пор в Америке не определились с продлением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Сохраняя "покер-фейс"

Появление ракет средней и малой дальности в Центральной и Западной Европе кардинально изменит ситуацию с безопасностью России, что поставит перед Москвой вопрос о компенсирующих мерах. Однако Москва не станет торопиться с выводами и будет разбираться с новыми подходами коллег из США и НАТО, сохраняя "покер-фейс", объяснил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как рассказал дипломат в интервью журналу "Международная жизнь", появление ракетных систем в районах Центральной и Западной Европы радикально изменит ситуацию с точки зрения национальной безопасности России. Средства поражения, в силу своей дальности способные накрыть значительную часть территории РФ, требуют со стороны России компенсирующих мер, добавил дипломат.

Однако Москва не торопится с выводами после прекращения действия российско-американского Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), пояснил Рябков. По его словам, сейчас компетентные органы накапливают "определённый пласт соображений" о будущем сферы разоружения, пока что никакие выводы не будут высказываться, дабы не ослаблять позицию России.

Напомним, 2 августа США в одностороннем порядке официально прекратили участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. А уже 20 августа Пентагон осуществил пуск крылатой ракеты "Томагавк" с мобильной наземной установки на острове Сан-Николас в Калифорнии.