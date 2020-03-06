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Секрет популярности израильского «Стража небосвода»

06 марта 2020, 11:35  •  114 • Аналитика

Израильская компания Elbit Systems официально объявила о победе в ряде тендеров на поставку нескольким странам Азиатско-Тихоокеанского региона компактных систем, защищающих определенные типы самолетов от ракет «земля-воздух». Судя по сумме подписанных контрактов, превышающей 135 миллионов долларов, желающих немало. Что это за системы и почему выбор пал именно на них? В чём секрет популярности?


Речь в данном случае идет о целом семействе устройств — MUSIC (Multi Spectral Infrared Countermeasures), представляющих из себя системы категории DIRCM (Directed Infra-Red Countermeasures), осуществляющие с помощью четырех тепловизионных камер обнаружение пуска ракет с тепловой (инфракрасной, Infra Red) головкой самонаведения и в дальнейшем нейтрализующих их атаку путем создания направленных помех с помощью луча лазера.



Сразу оговоримся: бороться системам «Маген Ракия» (в русском переводе — «Страж небосвода») по силам в основном с переносными зенитными ракетными комплексами типа «Стрела» или «Стингер». При этом об оснащении ними истребителей или штурмовиков речь не идет. В ВВС «Стражи неба» могут быть востребованы только для военно-транспортных самолетов, заправщиков, максимум некоторых типов вертолетов (для них, кстати, существует максимально компактная модификация Mini-MUSIC). Зато для бортов гражданской авиации эти системы признаны едва ли не лучшими из возможных – они легко устанавливаются и нисколько не ухудшают полетных характеристик тех же пассажирских лайнеров.

Неслучайно данная система была разработана и внедрена именно на Ближнем Востоке – в регионе, едва ли не более всех прочих в мире страдающем от тех или иных проявлений терроризма. Компактные ПЗРК давным-давно стали доступны большинству террористических группировок, применяющих их без всяких раздумий.

Если верить официальной истории, работа над MUSIC была начата как раз после того, как в 2002 году две ракеты из ПЗРК «Стрела» были выпущены по вылетевшему из Кении лайнеру Boeing 757 израильской авиакомпании «Аркия». Атака, к счастью, была неудачной, однако заставила израильских оружейников взяться за решение назревшей проблемы.

Серьезнейшей отличительной чертой «Стражей неба», дающей им неоспоримое преимущество для использования именно в сфере гражданской авиации, является их совместимость с ее инфраструктурой и спецификой. Всем известно, что наиболее опасными с точки зрения ракетной атаки с помощью ПЗРК являются моменты взлета и приземления воздушного судна. В подобных случаях практически единственным способом противодействия удару всегда был отстрел тепловых ловушек, уводивших за собой ракеты. Однако эта технология, во-первых, может служить надежной защитой уже далеко не от всех типов постоянно совершенствующихся ГСН.

Во-вторых отстреливаемые по сигналу предупреждающих о приближении ракет систем Missile approach warning system тепловые ловушки в том случае, если самолет в момент их выброса находился на малой высоте, запросто могут вызвать возгорание на земле. Особенно если речь идет о гражданском аэродроме с большим количеством самолетов и возможными местами разлива ГСМ. Да тот же лес или поле вполне могут вспыхнуть, не говоря уже о расположенных поблизости постройках, в том числе жилых. Системы MUSIC в данном случае совершенно безопасны, ведь являющиеся их «противоракетным оружием» лучи лазера пожара точно не устроят.

В связи с этим представляется вполне закономерным, что данные системы в качестве защиты для своих самолетов уже выбрали представители Германии, Испании, Португалии, Бразилии и целого ряда других стран. По имеющейся информации, устройства MUSIC, прекрасно совместимые с самолетами как Boeing, так и Airbus, были замечены на «бортах №1», принадлежащих президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру самого Израиля Беньямина Нетаньяху. Последний факт, пожалуй, можно считать наиболее убедительным свидетельством надежности этой системы.
Александр Харалужный

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