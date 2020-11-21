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Секрет Полишинеля: WarGonzo сорвал планы Турции и Азербайджана добить Закавказье

21 ноября 2020, 01:25  •  40 • Политика
Проект WarGonzo сорвал планы Турции и Азербайджана добить Закавказье под носом у России. План Баку и Анкары в Карабахе раскрыли журналисты, а партизанская война в Закавказье оказалась секретом Полишинеля.
Журналист Семён Пегов, который является руководителем WarGonzo, прокомментировал претензии властей Азербайджана к сотрудникам проекта. Последние, ссылаясь на источники в азербайджанской разведке, в своё время сообщили о переброске Турцией сирийских боевиков в Закавказье. Впоследствии данную информацию подтвердил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Кроме того, Баку расследует заявление о партизанской войне в Карабахе.
Пегов подчеркнул, что речь идёт об обычной журналистской работе, которую нельзя запретить, как бы ни хотелось Алиеву. А использование партизанской тактики во время боёв в Карабахе - это всем известный и совершенно очевидный факт.
Откроем большую тайну. История с партизанской войной в Арцахе - это секрет Полишинеля. Любой, кто хоть чуть-чуть знаком со спецификой региона, понимает - партизанская война неизбежна, - пишет журналист в Telegram.
Он призвал Алиева научить свои спецслужбы молчать вместо того, чтобы придумывать работу для прокуроров.

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