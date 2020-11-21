Секрет Полишинеля: WarGonzo сорвал планы Турции и Азербайджана добить Закавказье

Журналист Семён Пегов, который является руководителем WarGonzo, прокомментировал претензии властей Азербайджана к сотрудникам проекта. Последние, ссылаясь на источники в азербайджанской разведке, в своё время сообщили о переброске Турцией сирийских боевиков в Закавказье. Впоследствии данную информацию подтвердил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Кроме того, Баку расследует заявление о партизанской войне в Карабахе.

Пегов подчеркнул, что речь идёт об обычной журналистской работе, которую нельзя запретить, как бы ни хотелось Алиеву. А использование партизанской тактики во время боёв в Карабахе - это всем известный и совершенно очевидный факт.

Откроем большую тайну. История с партизанской войной в Арцахе - это секрет Полишинеля. Любой, кто хоть чуть-чуть знаком со спецификой региона, понимает - партизанская война неизбежна, - пишет журналист в Telegram.

Он призвал Алиева научить свои спецслужбы молчать вместо того, чтобы придумывать работу для прокуроров.