Секрет идеального меню Путину нашептала Меркель: О закулисной встрече рассказал кремлёвский повар

До 2000-х годов традиционной для Кремля считалась русская кухня, но потом всё изменилось. Владимир Путин и его команда (в основном люди сорока с небольшим лет) работали и отдыхали за границей, а сам президент, как известно, некоторое время работал в Германии.

"Поэтому, когда пришла команда Владимира Владимировича, естественно, старая кремлёвская кухня - чисто русская - начала отходить на второй план. Появились блюда мировой кухни", - объяснил Виктор Беляев.

Он припомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель однажды даже возмутилась: она в России мечтает есть традиционные блюда русской кухни, а не "условно говоря, рульку". Её услышали: Виктор Беляев и его команда провели совещание, сделали определённые выводы. В 2002-2004 годах появился список блюд, которые традиционно подаются на государственных приёмах.

"Тренд русской кухни там обязательно присутствует. Другое дело, что комбинат "Кремлёвский" ушёл от больших столов с поросятами, осетриной и другими примерами максимализма. Например, всё минимизировано, с личной подачей каждому гостю, и на столе, кроме цветов, фруктов и пирожных, ничего нет", - рассказал экс-повар Кремля Царьграду.

По его словам, даже при приготовлении традиционных блюд используют достижения мировой кулинарии.