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Секрет Грефа на 1 млрд рублей помогли раскрыть "Жаба и Гадюка"

13 января 2021, 02:40  •  32 • Политика
Авторы Telegram-канала "Жаба и Гадюка" и Baza раскрыли секрет главы Сбербанка Германа Грефа на 1 млрд рублей. Они опубликовали доходы глав крупнейших государственных корпораций.
C 2015 года главы российских госкорпораций чувствуют себя более уверенно, отмечается в совместной публикации Telegram-канала "Жаба и Гадюка" и Baza. Всё потому, поясняют авторы канала, что шесть лет назад Пресненский суд Москвы отклонил иск "Партии прогресса", которая требовала от правительства обнародовать сведения о доходах глав некоторых корпораций.
Высочайшим чиновникам разрешили официально скрывать свой заработок. Но авторы каналов решили рассказать, сколько они зарабатывают.
К примеру, глава "Газпрома" Алексей Миллер получает почти 2 млрд рублей в год. Таким образом, при обычном восьмичасовом рабочем дне выходит, что час работы Миллера стоит 660 тысяч рублей, а минута - 11 тысяч.
Что касается главы Сбербанка Германа Грефа, то за 2018 год его зарплата составила чуть более 1 млрд рублей (всю её он получил именно в Сбербанке). В 2015 году Греф занял шестое место в рейтинге Forbes по доходам топ-менеджеров. Журнал оценил его годовое вознаграждение в $13,5 млн. Сбербанк после публикации опроверг эти данные, напомнили авторы материла.
Источник Baza подтвердил информацию о гигантском заработке Грефа, добавив, что топ-менеджер живёт в посёлке Архангельское на Рублёвке - там у него 70 соток и роскошный особняк.
Отметим, что Греф не создавал Сбербанк с нуля. Фактически он пользуется тем, что это крупнейшее кредитное учреждение страны с государственным статусом и при этом с коммерческими привилегиями. Об этом, в частности, говорил ранее учредитель "Первого русского" Константин Малофеев в дискуссии с ведущим нашего канала Юрием Пронько. Согласны с позицией и целый ряд экспертов - мнением мы делимся в специальном разделе Царьграда.

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