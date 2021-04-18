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Секрет Боширова и Петрова раскрыт: Бизнес-кейс по пунктам описал военкор
18 апреля 2021, 16:55 • 222 • Политика
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц описал по пунктам бизнес-кейс, связанный с решением выслать русских дипломатов из Чехии. Секрет Петрова и Боширова оказался раскрыт, ибо он связан с экономическими интересами США.
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц прокомментировал новые обвинения в адрес России со стороны Чехии. Он не сомневается, что за демаршем стоят американские власти.
Ранее Прага выслала 18 дипломатов. Она также утверждает, что "отравители" шпиона Сергея Скрипаля причастны к организации взрывов на территории Чехии. Речь идёт об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых объявили в розыск.
Коц напомнил, что американская компания Westinghouse сейчас борется за тендер на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы". Конкурентами США могли стать Китай и Россия.
Но китайские компании были исключены Чехией из списка претендентов по требованию американцев, настаивавших на "прозрачном процессе отбора", который будет удовлетворять принципам нацбезопасности.
А после скандала с высылкой 18 русских дипломатов глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек уже дал понять, что корпорация "Росатом" не сможет претендовать на контракт на строительство энергоблока АЭС "Дукованы".
"Тендер в условиях прозрачности по-американски. Профит Westinghouse", - написал Коц в Telegram-канале Kotsnews.
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