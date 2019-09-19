Сэкономит деньги и оставит чиновников без работы: Депутат объяснил задачу единого ресурса данных

Обсуждение в Государственной Думе было конструктивным, практически все поддержали этот закон. Единственное, были вопросы, связанные с обеспечением безопасности, то есть сохранности этих данных, чтобы не было неконтролируемых утечек данных граждан, потому что это очень большая информация, практически вся информация о человеке будет собираться.

Однако уже сегодня эта информация имеется у органов государственной власти, и планируется, что формат хранения этой информации не будет меняться, пояснил депутат.

"Просто в единую систему будут сводиться все данные, где будут собраны ссылки по конкретному гражданину. И набрав, например, этого гражданина, можно будет, если вы имеете доступ к ссылкам, получить всю необходимую информацию. Естественно, органы государственной власти этот доступ будут иметь и, соответственно, будут иметь полную картину о, скажем так, положении этого гражданина и о достоверности той или иной информации, которая фигурирует в договорах. Мне кажется, это может использоваться во взаимоотношениях с государством, во взаимоотношениях с банками. По кредитным историям. То есть можно всю информацию собирать и в том числе и уплату налогов контролировать", - поясняет Гартунг.

Основной целью закона является удобство общения гражданина с государством, подчеркнул депутат.

"То есть если гражданин обращается в государственные структуры за внесением каких-то изменений, если гражданин обращается в государственные структуры для того, чтобы получить какую-то информацию о себе, какие-то справки, либо обращается за какими-то пособиями, например, за внесением какой-то информации о себе, об изменениях, то ему не нужно будет собирать справки. Он, обратившись в одно окно, получает от государства в одном окне ответ, что у государства имеется такая-то информация. Это очень удобно. И это исключает всякие ошибки. Мало того, если будут возникать, например, какие-то ошибки в документах, то это позволяет не плодить эту ошибку одну за другой и не ходить в суды, исправлять их, а можно будет в режиме исправления ошибки поправить информацию и исключить хождение по кабинетам", - пояснил парламентарий.

Инициатором законопроекта стал президент Российской Федерации, напомнил Гартунг.

"Было поручение президента, и правительство вышло с инициативой создать такой реестр. Дело в том, что у госналогслужбы имеется очень много информации о гражданах, но такая же информация есть в Пенсионном фонде о получателях пенсии, в ЗАГСах, в реестрах, где регистрируется недвижимость, в ГАИ есть информация. Вот эта вся информация со всех ведомств будет собираться в одном месте. Чтобы не получалось так, что, например, у человека 20 лет назад угнали автомобиль, а ему через 20 лет доставляют счета за транспортный налог, что он не уплатил, да ещё и неустойки. Гражданин-то в недоумении, говорит: подождите, 20 лет назад ни у кого не возникало вопросов, и когда я обратился к государству - найдите мне машину. То есть найти никто не мог, зато счета выставляются. Странная, да, ситуация? Странная. Но вот когда вся информация будет сходиться в одно место, я думаю, что такого рода ошибок не будет", - полагает парламентарий.

Реестр может быть создан на базе госналогслужбы, допускает депутат.

"Я бы дальше пошёл в этом направлении, в использовании этого реестра. Ну, во-первых, если вся информация будет иметься в одном месте, то нет необходимости содержать разные ведомства, например Пенсионный фонд. Зачем нам Пенсионный фонд, на содержание которого мы тратим 200 миллиардов в год? Куча этих офисов, сотрудников и так далее. В автоматическом режиме система рассчитывает пенсию, на основе этих данных, которые имеются у госналогслужбы, и гражданину приходит документ, что у него пенсия такая. Если он с этим не согласен, опять же, он в эту информационную систему обращается, предоставляет дополнительные данные, проводится пересчёт. Вообще не нужно ничего. Фонд социального страхования, Фонд медицинского страхования. Все эти данные там будут. И это не нужно. Когда будет одно окно, можно количество этих ведомств, которые мы содержим сегодня, сократить. Это первое. Второе. Возьмите ситуации, когда, например, в интернете, в СМИ появляется информация о том, что чиновники, которые ни дня не работали нигде, кроме госслужбы, вдруг, оказывается, имеют имущество, которое многократно превышает их заработки. Вот эта информационная система тоже может вскрыть эти ситуации, и фактически заработает статья, по которой можно изъять в доход государства незаконно нажитое имущество, скажем так, доходы, если гражданин не может подтвердить, где он получил доходы на приобретение имущества, это имущество может быть изъято, и вот тебе информация. Поэтому это ещё инструмент по борьбе с коррупцией. И на это я обратил внимание на пленарном заседании", - подчеркнул Гартунг.

Если у государства есть все сведения о трудовой деятельности гражданина, о его доходах, о его имуществе, то нетрудно сопоставить доходы, которые он получил, и стоимость имущества, которым он обладает, пояснил депутат.

"Если не соответствуют, значит, возникает вопрос: гражданин, объясни. Если гражданин объяснит, вопросов нет. Но я могу сказать, что если гражданин, например, продал какое-то имущество и купил новое, это тоже отражается в реестре недвижимости. Проверить всё очень легко. Поэтому я думаю, что это очень интересная информация, которая будет в этом реестре содержаться, и у него большие возможности для применения в борьбе с коррупцией, с неуплатой налогов. Но много белых пятен у нас с нашей карты уйдёт, и мы сможем видеть практически всё, кто живёт в рамках закона, а кто нет", - подчеркнул парламентарий.

Новая система обойдётся недорого, потому что она сэкономит деньги, пояснил депутат.

"Вопрос, наверное, правильно поставить так: сколько денег сэкономит государство? Вот только на одном Пенсионном фонде мы можем сэкономить 200 миллиардов рублей в год. Дело в том, что вся информация, которую мы планируем вносить в этот реестр, она у государства уже имеется. И стоимость вот этой системы будет просто в написании нескольких программных продуктов, может, нескольких программистов. То есть на самом деле, затрат-то особых не требуется. Ну во всяком случае, скажем так, с той экономией, которую мы можем получить, затраты в пределах статистической погрешности. Можно считать, что это бесконечно малая величина, как в математике, её можно просто не учитывать в расчётах. То есть мы чисто получим экономию государственных средств. Наших с вами средств. Мы сможем снизить налоги", - полагает Гартунг.

Не получится ли из этого ещё один карательный орган, задал вопрос корреспондент Царьграда.

"Весь вопрос в правоприменительной практике. У нас сейчас у государства достаточно возможностей для карания простых граждан, если, как мы видим, бездумные судебные решения выносятся, когда очевидные доказательства невиновности гражданина судом не рассматриваются, ну что я могу сказать. Любые законы принимай. Если правоприменительная практика будет таковой корявой, ну что тогда тут. В этой ситуации можно вообще никаких законов не принимать. Можно тогда до сих пор на лошадях ездить. Мир идёт вперёд, ну всё же мы не сумасшедшие люди, мы, наверное, должны всё-таки устраивать свою жизнь разумно и менее затратно. Зачем нам содержать эту армию чиновников, которые что-то там считают, какие-то справки нам там выписывают. Ещё мало того, дают или не дают эти справки, да? Надо, мне кажется, сделать это всё в автоматическом режиме. Вы говорите, не будет ли этот реестр каким-то карательным органом? Это вообще никаким органом не будет. Это будет информационной системой, в которой гражданин может получить данные о себе в полном объёме. И у него упрощаются взаимоотношения с государством. Всё. Точка. Никакого карательного органа не создаётся дополнительно. Их и так достаточно. Я могу сказать, что если у нас такая информационная система будет создана, мы реально сможем в разы снизить количество чиновников. Они просто не нужны, они просто будут мешать. Я, кстати, хочу сказать, что то, что сейчас предлагается сделать на государственном уровне, в бизнесе функционирует давно. ЕРПИ-системы, которые работают на предприятиях. Участник производственного процесса на каждом этапе заносит в эту систему все свои действия, от начала до конца. Заходит материал на завод, тут же все данные по нему заводятся в ЕРПИ-систему. Все операции, которые в производственном процессе проводятся, все тоже заводятся, все данные. Собирается огромный массив данных. Потом искусственный интеллект их анализирует и выдаёт рекомендации по управлению производством. Это давно работает во всём мире. Мало того, в государственных структурах всего мира, многих стран мира, это работает давно. Там всё очень просто, всё три копейки стоит. А у нас это, посмотрите, у нас государство, это чиновник, который уже столько весит, что гражданину уже не под силу его тянуть. Понимаете. Да ещё он, скажем так, непонятно на что, на какие доходы живёт, формально получая вот такую заработную плату, а владея дворцами, летает этими частными самолётами. Вообще хороший вопрос. Поэтому я считаю, что это первый шаг в направлении автоматизации и упрощения всех процедур по взаимоотношениям между гражданином и государством. Я поддерживаю это. Другое дело, опять же, как вы правильно заметили, когда чиновники увидят такие риски для себя, они начнут всячески как-то там защищаться. Но мы готовы к этому. Я вижу, что именно этот процесс будет, саботажа, но есть поручение президента, будем его исполнять", - заключил депутат.