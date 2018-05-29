Сэкономим на пенсионерах, зато выполним указ! • 110 • Аналитика







Прежде чем приступить к изучению этой информации, сделаем одно предупреждение: согласно указу, правительство должно представить детальный план реализации его положений только к 1 октября текущего года. Поэтому все цифры следует считать условными. Кроме того, измениться могут и конкретные пункты правительственных решений и предложений. Поэтому постараемся быть чуть осторожней в оценках, чтобы потом не выглядеть сконфуженными.





Всего на реализацию всех пунктов президентского указа предполагается потратить 25,1 триллиона рублей. Или, по текущему курсу, около четырехсот миллиардов долларов. То есть это сумма, которая есть у РФ в Фонде национального благосостояния. Сумма в долларах не фигурирует в документах правительства, она приведена мною для наглядности и понимания того, что нацпроекты 2.0 вполне по силам нашей экономике. А если бы мы не так сильно заморачивались засолкой денег про запас, возможно, и нужды в означенных нацпроектах уже не было бы, все было бы давно построено, налажено и работало на благо страны и людей.



Из упомянутых 25-ти миллиардов больше всего планируется потратить на три проекта.



Ремонт автомобильных трасс и сопутствующих объектов в крупных городах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. На эти цели планируется выделить целых 8,42 трлн. рублей, а коснется программа шестидесяти восьми городов РФ.



Демография. Планируется выделить 3,55 трлн. рублей на строительство яслей для детей до трех лет.



Инфраструктура. 1,79 трлн. рублей — на реализацию высокоскоростных контейнерных перевозок по России в направлении Восток — Запад и обратно.



«Цифровая экономика». 1,31 трлн. рублей на «цифровизацию» госсектора, широкополосную скоростную связь и программное обеспечение для госстурктур.



Давайте чуть подробнее об этом. Понятно, что значительные ассигнования на дорожное строительство преследуют целью не только улучшение качества дорог, но и рост занятости в крупнейших городах России, что в целом должно сказаться на темпах экономического роста. Это верно ещё и потому, что данная отрасль у нас традиционно не слишком зависима от импорта (слава богу, мы не импортируем щебень и асфальт, да и автодорожного оборудования за минувшие годы закуплено уже довольно много).



А раз так, то мы можем надеяться, что эти инвестиции действительно простимулируют экономический рост в стране через рост занятости и уровня потребления, не оказывая прямого давления на курс рубля и инфляцию (опосредованное, конечно, будет, но такова уж структура нашего потребления, которая без импорта пока никак не может обойтись).



Но нужно отметить и традиционно высокую коррумпированность в данной сфере. И если даже не попытаться навести тут порядок, нам останется только догадываться, сколько триллионов уйдет на «откаты» и «попилы», а сколько будет зарыто в раскисшую землю и грязь для имитации бурной деятельности.



Поэтому напротив этого пункта поставим пометочку «да, но…» Да, это может быть весьма полезно. Но хорошо бы все-таки сначала чуть-чуть навести в отрасли порядок…



Относительно выделения 3,55 трлн. на строительство яслей мне, признаться, не все понятно. И дело даже не в самой сумме, а в том, исчерпывается ли демографическая политика строительством детских садов и яслей? Нет, безусловно, это весьма важно. Но если уж начистоту, это забота скорее не о том, чтобы женщины больше рожали, а о том, чтобы они пораньше смогли выходить после родов на работу. Что, безусловно, тоже полезно. Но неужели это все? Считаете Казахстан странным? Посмотрите и подумайте!



А где субсидии молодым семьям, продление программы «материнского капитала», списание части ипотечных долгов семьям, у которых появился второй (и так далее) ребенок?



В общем, в данном виде представленные цифры даже обсуждать не хочется. Давайте выразим надежду на появление к 1 октября более детальной информации, а пока отправим проект на доработку.



Увеличение скорости контейнерных перевозок, равно как и рост их объемов, – дело, разумеется, хорошее. И если учесть, что реализация этой программы потребует не просто укладки новых рельсов, а серьезных вложений в порты, энергетику, мосты и тоннели, модернизацию ж/д станций и подвижного состава, то все выглядит весьма солидно. Да, это настоящий национальный проект, а не чисто отраслевой, хотя и крупный, «междусобойчик».



Но, к сожалению, пока не очень понятно, будет ли начат такой крупный проект, как мост на о. Сахалин. И уже точно, что на строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей и модернизацию внутренних речных путей денег в проекте не заложено.



«Цифровизацию» экономики я вообще никак комментировать не хочу. Понятно, что дело это полезное. Но ведь и «Сколково» таким кажется. Понятно, что Дмитрию Анатольевичу хочется новый «айфон», только большой, солидный, почти на полтора триллиона рублей. Но не дороговато ли нам обходится «наше нанотехнологичество»?



Нет, пожалуйста, не поймите меня превратно: я целиком и полностью за инновации и хайтек. Но мне надоели сферические нанотехнологии в коррупционном вакууме. Мне хочется, чтобы было четко сказано: вложим столько-то, после реализации сократим 50% чиновников, сэкономим на этом столько-то, да и качество работы госаппарата только возрастет. А без этой конкретики я, пардон, предпочел бы, чтобы деньги потратили на что-то более осязаемое. На тот же сахалинский мост или пару-тройку дивизий Су-57.



Менее емкие нацпроекты цифрами особо не впечатляют. Например, планируется примерно удвоить расходы на образование, но самыми крупными статьями станут достройка школ и «цифровизация» учебников. Все это – дело весьма полезное. Да и на зарплаты учителям, возможно, что-то перепадет. Но понятно и то, что никаких прорывов в образовании нам пока ждать не стоит. Записки Колорадского Таракана. Европа, говорите? Бантустан во всей красе!



Нацпроект в области науки пока выглядит и вовсе жалко. На обновление приборной базы дополнительно выделят по 15-20 млрд. рублей в 2019-2022 годах и по 25-30 млрд. рублей в 2023-2024 годах. Что вызывает, во-первых, серьезные сомнения в достаточности этих средств, а во-вторых, показывает, что у правительства нет никаких интересных идей относительно реформирования нашей науки. Традиционное «купим, привезем, установим», а уж как этим будут пользоваться, чиновникам вообще не особо интересно.



Понятно, что над этими вопросами должно думать и научное сообщество. Но в том-то и дело, что его нужно привлечь к работе немедленно: после того, как невнятным планы Минфина приобретут вид закона, что-то изменить в финансировании будет почти невозможно. Но этой работы, к сожалению, пока не видно.



«Программа поддержки производительности труда» оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, финансирование в этой сфере планируют увеличить аж в десять раз! Но беда в том, что при этом она все равно останется почти незаметной. 11 миллиардов рублей в год. Возможно, этого хватит на дополнительную поддержку ПТУ, но для огромной страны, имеющей большие проблемы с производительностью труда, себестоимостью продукции и экономическим ростом это, согласитесь, как-то не впечатляет.



Наверное, нет большого смысла в анализе всех предварительных цифр, которые стали нам доступны. Именно потому, что они предварительны, и в любой момент жалкие миллиарды в год могут вырасти в разы, а то и в десятки раз. Это все-таки национальные проекты, и масштаб финансирования может оказаться соответствующим. Поэтому попробуем сделать некоторые корректные обобщения, благо нам теперь хотя бы ясно, в каком направлении дрейфует нехитрая правительственная мысль. Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок



На данный момент известно, что на реализацию проектов не хватает около восьми триллионов рублей. Сумма немаленькая, и пока не совсем ясно, чем будут покрывать недостачу.



На первый взгляд, кажется логичным «залезть в загашник» и заставить резервные деньги работать внутри страны. Но не тут-то было: пока такой вариант даже не обсуждается! У нас, видите ли, закон требует, чтобы все доходы, поступающие от высоких цен на нефть, шли в резервы. Точнее, не совсем так. Все доходы, получаемые от цен на нефть, превышающих 40 долларов за баррель.



Логичным кажется хотя бы повысить уровень «отсечки»: если смягчить правила и направлять в резерв только то, что превосходит 47 долларов за баррель, то можно получить значительную часть недостающей суммы. Но и тут у «экспертов» большие сомнения: а вдруг цена упадет? А вдруг ФРС США перестанет хватать денег? И на это тоже пока пойти не готовы…



Правда, небольшой проблеск надежды все-таки есть: если дела продолжат идти так, как сейчас, то уже в 2019 году Фонд национального благосостояния России может превысить 7% от национального ВВП (!), а значит, у нас появится законное право тратить сверхдоходы от продажи нефти на собственные нужды. Но случится ли такое счастье, или соответствующий закон будет своевременно скорректирован, пока не совсем ясно. Ясно лишь, что сильно обольщаться не стоит: великий Кудрин возьмет да расскажет об усилении инфляционных рисков, и Дума запросто поднимет планку хоть до восьми, хоть до десяти процентов ВВП.



А вот что у правительства особых сомнений не вызывает, так это необходимость поднять пенсионный возраст россиян. Расчет простой: пенсия 15 тыс. рублей в месяц — это 180 тысяч в год. За пять лет "сдвига" набегает почти миллион — именно по столько в среднем будет отнято у каждого, кто только планирует выход на пенсию. Миллион с миллионов…



В общем, деньги при этом экономятся большие, да и ФРС США не пострадает.



Чистый профит! В российских СМИ появляется первая детальная информация о том, как правительство РФ планирует исполнять новый майский указ президента. В частности, некоторые любопытные данные опубликовал «Коммерсантъ» — издание, как известно, близкое к официальным и околоофициальным лицам, иногда подкармливаемое инсайдами и «сливами» чуть ли не из АП и правительства. Данные эти взяты из рабочих материалов, подготовленных для правительства Минфином и Минэкономики.Прежде чем приступить к изучению этой информации, сделаем одно предупреждение: согласно указу, правительство должно представить детальный план реализации его положений только к 1 октября текущего года. Поэтому все цифры следует считать условными. Кроме того, измениться могут и конкретные пункты правительственных решений и предложений. Поэтому постараемся быть чуть осторожней в оценках, чтобы потом не выглядеть сконфуженными.Всего на реализацию всех пунктов президентского указа предполагается потратить 25,1 триллиона рублей. Или, по текущему курсу, около четырехсот миллиардов долларов. То есть это сумма, которая есть у РФ в Фонде национального благосостояния. Сумма в долларах не фигурирует в документах правительства, она приведена мною для наглядности и понимания того, что нацпроекты 2.0 вполне по силам нашей экономике. А если бы мы не так сильно заморачивались засолкой денег про запас, возможно, и нужды в означенных нацпроектах уже не было бы, все было бы давно построено, налажено и работало на благо страны и людей.Из упомянутых 25-ти миллиардов больше всего планируется потратить на три проекта.Ремонт автомобильных трасс и сопутствующих объектов в крупных городах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. На эти цели планируется выделить целых 8,42 трлн. рублей, а коснется программа шестидесяти восьми городов РФ.Демография. Планируется выделить 3,55 трлн. рублей на строительство яслей для детей до трех лет.Инфраструктура. 1,79 трлн. рублей — на реализацию высокоскоростных контейнерных перевозок по России в направлении Восток — Запад и обратно.«Цифровая экономика». 1,31 трлн. рублей на «цифровизацию» госсектора, широкополосную скоростную связь и программное обеспечение для госстурктур.Давайте чуть подробнее об этом. Понятно, что значительные ассигнования на дорожное строительство преследуют целью не только улучшение качества дорог, но и рост занятости в крупнейших городах России, что в целом должно сказаться на темпах экономического роста. Это верно ещё и потому, что данная отрасль у нас традиционно не слишком зависима от импорта (слава богу, мы не импортируем щебень и асфальт, да и автодорожного оборудования за минувшие годы закуплено уже довольно много).А раз так, то мы можем надеяться, что эти инвестиции действительно простимулируют экономический рост в стране через рост занятости и уровня потребления, не оказывая прямого давления на курс рубля и инфляцию (опосредованное, конечно, будет, но такова уж структура нашего потребления, которая без импорта пока никак не может обойтись).Но нужно отметить и традиционно высокую коррумпированность в данной сфере. И если даже не попытаться навести тут порядок, нам останется только догадываться, сколько триллионов уйдет на «откаты» и «попилы», а сколько будет зарыто в раскисшую землю и грязь для имитации бурной деятельности.Поэтому напротив этого пункта поставим пометочку «да, но…» Да, это может быть весьма полезно. Но хорошо бы все-таки сначала чуть-чуть навести в отрасли порядок…Относительно выделения 3,55 трлн. на строительство яслей мне, признаться, не все понятно. И дело даже не в самой сумме, а в том, исчерпывается ли демографическая политика строительством детских садов и яслей? Нет, безусловно, это весьма важно. Но если уж начистоту, это забота скорее не о том, чтобы женщины больше рожали, а о том, чтобы они пораньше смогли выходить после родов на работу. Что, безусловно, тоже полезно. Но неужели это все?А где субсидии молодым семьям, продление программы «материнского капитала», списание части ипотечных долгов семьям, у которых появился второй (и так далее) ребенок?В общем, в данном виде представленные цифры даже обсуждать не хочется. Давайте выразим надежду на появление к 1 октября более детальной информации, а пока отправим проект на доработку.Увеличение скорости контейнерных перевозок, равно как и рост их объемов, – дело, разумеется, хорошее. И если учесть, что реализация этой программы потребует не просто укладки новых рельсов, а серьезных вложений в порты, энергетику, мосты и тоннели, модернизацию ж/д станций и подвижного состава, то все выглядит весьма солидно. Да, это настоящий национальный проект, а не чисто отраслевой, хотя и крупный, «междусобойчик».Но, к сожалению, пока не очень понятно, будет ли начат такой крупный проект, как мост на о. Сахалин. И уже точно, что на строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей и модернизацию внутренних речных путей денег в проекте не заложено.«Цифровизацию» экономики я вообще никак комментировать не хочу. Понятно, что дело это полезное. Но ведь и «Сколково» таким кажется. Понятно, что Дмитрию Анатольевичу хочется новый «айфон», только большой, солидный, почти на полтора триллиона рублей. Но не дороговато ли нам обходится «наше нанотехнологичество»?Нет, пожалуйста, не поймите меня превратно: я целиком и полностью за инновации и хайтек. Но мне надоели сферические нанотехнологии в коррупционном вакууме. Мне хочется, чтобы было четко сказано: вложим столько-то, после реализации сократим 50% чиновников, сэкономим на этом столько-то, да и качество работы госаппарата только возрастет. А без этой конкретики я, пардон, предпочел бы, чтобы деньги потратили на что-то более осязаемое. На тот же сахалинский мост или пару-тройку дивизий Су-57.Менее емкие нацпроекты цифрами особо не впечатляют. Например, планируется примерно удвоить расходы на образование, но самыми крупными статьями станут достройка школ и «цифровизация» учебников. Все это – дело весьма полезное. Да и на зарплаты учителям, возможно, что-то перепадет. Но понятно и то, что никаких прорывов в образовании нам пока ждать не стоит.Нацпроект в области науки пока выглядит и вовсе жалко. На обновление приборной базы дополнительно выделят по 15-20 млрд. рублей в 2019-2022 годах и по 25-30 млрд. рублей в 2023-2024 годах. Что вызывает, во-первых, серьезные сомнения в достаточности этих средств, а во-вторых, показывает, что у правительства нет никаких интересных идей относительно реформирования нашей науки. Традиционное «купим, привезем, установим», а уж как этим будут пользоваться, чиновникам вообще не особо интересно.Понятно, что над этими вопросами должно думать и научное сообщество. Но в том-то и дело, что его нужно привлечь к работе немедленно: после того, как невнятным планы Минфина приобретут вид закона, что-то изменить в финансировании будет почти невозможно. Но этой работы, к сожалению, пока не видно.«Программа поддержки производительности труда» оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, финансирование в этой сфере планируют увеличить аж в десять раз! Но беда в том, что при этом она все равно останется почти незаметной. 11 миллиардов рублей в год. Возможно, этого хватит на дополнительную поддержку ПТУ, но для огромной страны, имеющей большие проблемы с производительностью труда, себестоимостью продукции и экономическим ростом это, согласитесь, как-то не впечатляет.Наверное, нет большого смысла в анализе всех предварительных цифр, которые стали нам доступны. Именно потому, что они предварительны, и в любой момент жалкие миллиарды в год могут вырасти в разы, а то и в десятки раз. Это все-таки национальные проекты, и масштаб финансирования может оказаться соответствующим. Поэтому попробуем сделать некоторые корректные обобщения, благо нам теперь хотя бы ясно, в каком направлении дрейфует нехитрая правительственная мысль.На данный момент известно, что на реализацию проектов не хватает около восьми триллионов рублей. Сумма немаленькая, и пока не совсем ясно, чем будут покрывать недостачу.На первый взгляд, кажется логичным «залезть в загашник» и заставить резервные деньги работать внутри страны. Но не тут-то было: пока такой вариант даже не обсуждается! У нас, видите ли, закон требует, чтобы все доходы, поступающие от высоких цен на нефть, шли в резервы. Точнее, не совсем так. Все доходы, получаемые от цен на нефть, превышающих 40 долларов за баррель.Логичным кажется хотя бы повысить уровень «отсечки»: если смягчить правила и направлять в резерв только то, что превосходит 47 долларов за баррель, то можно получить значительную часть недостающей суммы. Но и тут у «экспертов» большие сомнения: а вдруг цена упадет? А вдруг ФРС США перестанет хватать денег? И на это тоже пока пойти не готовы…Правда, небольшой проблеск надежды все-таки есть: если дела продолжат идти так, как сейчас, то уже в 2019 году Фонд национального благосостояния России может превысить 7% от национального ВВП (!), а значит, у нас появится законное право тратить сверхдоходы от продажи нефти на собственные нужды. Но случится ли такое счастье, или соответствующий закон будет своевременно скорректирован, пока не совсем ясно. Ясно лишь, что сильно обольщаться не стоит: великий Кудрин возьмет да расскажет об усилении инфляционных рисков, и Дума запросто поднимет планку хоть до восьми, хоть до десяти процентов ВВП.А вот что у правительства особых сомнений не вызывает, так это необходимость поднять пенсионный возраст россиян. Расчет простой: пенсия 15 тыс. рублей в месяц — это 180 тысяч в год. За пять лет "сдвига" набегает почти миллион — именно по столько в среднем будет отнято у каждого, кто только планирует выход на пенсию. Миллион с миллионов…В общем, деньги при этом экономятся большие, да и ФРС США не пострадает.Чистый профит! Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 110 Источник Похожие новости Калининград: западный форпост и ахиллесова пята России Россия обречена. Страна погибнет из-за ошибки Путина Суворовская каша

Записки Колорадского Таракана. Европа, говорите? Бантустан во всей красе! Итоги недели. С-300, С-400, С-500 Сэкономим на пенсионерах, зато выполним указ! Новости партнеров