Сэкономили на пенсиях. 20 миллиардов: это много или мало? • 32 • Аналитика

В какой валюте считать будем?

Как оценивать эффект от повышения пенсионного возраста, если реформа затронула пока только один процент пенсионеров? И в какой валюте считать будем? Если бы речь шла о долгах на 20 миллиардов долларов, которые Россия на днях с завидной щедростью списала африканским странам, тогда было бы много. Хотя это затронет интересы миллионов людей с «чёрного континента».



А вот 20 миллиардов рублей, полученные за счёт 400 тысяч россиян, которым пришлось задержаться с выходом на пенсию, – это до обидного мало. Раскидав такую сумму на 40 миллионов всё ещё живых пенсионеров, получим сущие гроши. Всего-то по 500 рублей каждому, и это за девять месяцев.









Впрочем, и это куда больше того рубля с копейками по индексации, который пенсионерка из Челябинска решила отправить в Кремль. С благодарностью! Как её не понять, если речь шла о 6,6 процента, вот только непонятно, от какой части пенсии заслуженной учительницы английского языка. Даже от 10 тысяч в месяц это будет 660 рублей – на неделю на молоко и хлеб хватит. А тут 1 рубль и 10 копеек.



Интересно, сколько средств, то ли бюджетных, то ли из самого же Пенсионного фонда, было потрачено на то, чтобы рассчитать такую компенсацию? Даже если робот считал, то на его эксплуатацию тоже должно было куда больше потребоваться.



Но хватит о грустном, порадуемся за наш Пенсионный фонд. Ведь он, как видим, уже приступил к латанию дыр, ради чего всю пенсионную реформу вроде бы и запускали. И ведь нам никаких золотых гор не обещали. Когда реформу чиновники только задумывали, назвать бы поимённо, кто эти люди, прямо признавалось, что в первое время никакого финансового эффекта ждать вообще не стоит.



Теперь выясняется, что финансовый эффект есть. Позитивный. По всей видимости, он проявился потому, что считать стали иначе – не как-то в обход, как, например тут же рублёвую компенсацию учительнице, а напрямую. Сколько пенсионеров тормознули с выходом на заслуженный отдых, и по скольку приходилось на каждого, и даже среднюю цифру честно назвали – 15,5 тысячи рублей в месяц.



Перемножили и получили, что уже в первый год, точнее, за девять месяцев, бюджет сэкономил 21,5 млрд. рублей. Обратите внимание, срок-то какой характерный выбрали для отчёта – девять месяцев. Теперь уже точно можно с удовлетворением отмечать, что новая пенсионная система в России родилась!



Как украсть триллион

Помните легендарный, можно сказать, культовый фильм с очень похожим названием: «Как украсть миллион». С прелестной Одри Хепберн в одной из главных ролей. Там герои крадут статуэтку за миллион сами у себя. В случае с пенсионной реформой есть навязчивое ощущение, что мы сами себя обкрадываем вообще дважды. Но об этом – чуть ниже.





Ещё летом позапрошлого года, когда правительство навязчиво пропагандировало в массах свою пенсионную реформу, Алексей Кудрин, только что возглавивший Счётную палату России, вдруг решил поведать о том, что же эта реформа даст федеральному бюджету. По его расчётам, к 2024 году экономия бюджета должна составить 1 трлн. рублей.



Красивая сумма, хотя, расписав её на 40 миллионов пенсионеров, получим уже не так много – всего-то по 25 тысяч рублей на брата. Это в год, а значит, ежемесячная прибавка будет чуть больше двух (всего двух!) тысяч рублей. И это если всё до копеечки расписать по людям без комиссионных и платы за услуги чиновникам.



Так стоила ли вообще игра свеч? Надо ли загонять за Можай сотни тысяч людей, как тех лошадей, которых пристреливают? И всё ради каких-то двух тысяч в месяц. Да и то только в 2024 году. Экономия на людях – традиционная российская практика. Сегодня речь идёт об экономии бюджета, хотя что такое бюджет без людей, понять вообще невозможно.



Очень любопытная полемика была озвучена СМИ сразу после публикаций о сэкономленных 20 миллиардах. Из Счётной палаты в ответ на победные реляции о «спасённом бюджете» заявили о том, что эффект пенсионной реформы нельзя назвать «экономией бюджета», поскольку он формировался уже с учётом этого показателя. Однако ряд экспертов, весьма авторитетных, в том числе из правительства, выразили своё несогласие со Счётной палатой, поскольку фактически бюджет не делает выплаты, а, значит, всё-таки экономит.



Да, бюджет действительно экономит, но это и выливается в то самое двойное воровство у самих себя. Сначала обворуем стариков, ещё не дотянувших до 70, чьи мизерные пенсии продолжает съедать инфляция, точнее, рост цен, который куда круче 4-процентной инфляции. А следом и тех, кто идёт сразу за ними, с резко снизившимися шансами до этой самой пенсии дожить.







И пусть Росстат вместе с некоторыми губернаторами и мэрами продолжают нам твердить о рекордном росте продолжительности жизни в России или только в Москве. На самом-то деле мы все видим, что слишком многие не доживают. И не просто так численность населения России продолжает катастрофически снижаться.



И всё это вроде бы с благой целью. Точнее, даже с двумя. Во-первых, чтобы не оставить без куска хлеба старшее поколение, уже оказавшееся на пенсии. И во-вторых, чтобы гарантировать обеспеченную старость поколению, которое выйдет на пенсию с задержкой. Хочется надеяться, что с задержкой всего-то пятилетней — как для мужчин, так и для женщин.



В ЕС деньги тоже есть?

Лучше было бы, конечно, поменьше, но те слёзы, которые у нас, кажется, вот-вот готовы предложить пенсионерам с опережением, вряд ли хоть кого-то устроят. О чём это я? Да о том, что именно так наши пенсионные бюрократы собираются перенимать опыт цивилизованных стран по досрочному выходу на пенсию. Вот только перенимают, как это, увы, очень часто случается в России, с точностью до наоборот.



В Германии или Швеции для того, чтобы побудить уже состоявшегося пенсионера не торопиться бросать работу, ему за каждый год переработки готовы начислять прибавку к пенсии в 12-15, а то и все 20 процентов. В итоге за пять лет, те самые, которые прибавили к пенсионному возрасту у нас, швед или немец может получить даже удвоенную пенсию. И пенсию, заметьте, отнюдь не такую мизерную, да что там стесняться — позорную, как в России.





Вот сейчас из Пенсионного фонда как-то походя озвучили нашу среднюю пенсию в 15,5 тысячи рублей, а это чуть больше 200 евро. В Германии со Швецией меньше 800 евро ни один пенсионер получать не может по определению. Любой, обратите внимание, пенсионер, пусть он хоть всю жизнь тунеядствовал. Там просто опасаются унижать людей так, как это принято в России.



И делается это с единственной целью – не нагнетать искусственно социальную напряжённость. Во Франции только попробовали – тут же получили «жёлтые жилеты». Мигранты же не просто так рвутся в страны ЕС. За социальными пособиями, отсчёт которых начинается с 400 евро в месяц. Там, в ЕС, деньги есть, хотя их, по всему судя, заведомо меньше, чем в России, но никто не подумает просто так говорить гражданам, да и не гражданам тоже: «Но вы держитесь».



У нас же, в стране с колоссальными резервами, которые зачем-то вложены в иностранные активы, в стране почти без долгов, со стабильно положительным торговым сальдо и со сбалансированным бюджетом, самоцель – не люди, а экономия бюджетных средств. Вот, пенсионеров, мол, становится всё больше, а работающих всё меньше.



Пенсионных взносов постоянно не хватает, хотя совсем непонятно, куда же делись те, которых когда-то должно было хватать? Дефолт съел, гайдаровская «шоковая терапия» или уже последние кризисы и санкции? Как оценивать эффект от повышения пенсионного возраста, если реформа затронула пока только один процент пенсионеров? И в какой валюте считать будем? Если бы речь шла о долгах на 20 миллиардов долларов, которые Россия на днях с завидной щедростью списала африканским странам, тогда было бы много. Хотя это затронет интересы миллионов людей с «чёрного континента».А вот 20 миллиардов рублей, полученные за счёт 400 тысяч россиян, которым пришлось задержаться с выходом на пенсию, – это до обидного мало. Раскидав такую сумму на 40 миллионов всё ещё живых пенсионеров, получим сущие гроши. Всего-то по 500 рублей каждому, и это за девять месяцев.Впрочем, и это куда больше того рубля с копейками по индексации, который пенсионерка из Челябинска решила отправить в Кремль. С благодарностью! Как её не понять, если речь шла о 6,6 процента, вот только непонятно, от какой части пенсии заслуженной учительницы английского языка. Даже от 10 тысяч в месяц это будет 660 рублей – на неделю на молоко и хлеб хватит. А тут 1 рубль и 10 копеек.Интересно, сколько средств, то ли бюджетных, то ли из самого же Пенсионного фонда, было потрачено на то, чтобы рассчитать такую компенсацию? Даже если робот считал, то на его эксплуатацию тоже должно было куда больше потребоваться.Но хватит о грустном, порадуемся за наш Пенсионный фонд. Ведь он, как видим, уже приступил к латанию дыр, ради чего всю пенсионную реформу вроде бы и запускали. И ведь нам никаких золотых гор не обещали. Когда реформу чиновники только задумывали, назвать бы поимённо, кто эти люди, прямо признавалось, что в первое время никакого финансового эффекта ждать вообще не стоит.Теперь выясняется, что финансовый эффект есть. Позитивный. По всей видимости, он проявился потому, что считать стали иначе – не как-то в обход, как, например тут же рублёвую компенсацию учительнице, а напрямую. Сколько пенсионеров тормознули с выходом на заслуженный отдых, и по скольку приходилось на каждого, и даже среднюю цифру честно назвали – 15,5 тысячи рублей в месяц.Перемножили и получили, что уже в первый год, точнее, за девять месяцев, бюджет сэкономил 21,5 млрд. рублей. Обратите внимание, срок-то какой характерный выбрали для отчёта – девять месяцев. Теперь уже точно можно с удовлетворением отмечать, что новая пенсионная система в России родилась!Помните легендарный, можно сказать, культовый фильм с очень похожим названием: «Как украсть миллион». С прелестной Одри Хепберн в одной из главных ролей. Там герои крадут статуэтку за миллион сами у себя. В случае с пенсионной реформой есть навязчивое ощущение, что мы сами себя обкрадываем вообще дважды. Но об этом – чуть ниже.Ещё летом позапрошлого года, когда правительство навязчиво пропагандировало в массах свою пенсионную реформу, Алексей Кудрин, только что возглавивший Счётную палату России, вдруг решил поведать о том, что же эта реформа даст федеральному бюджету. По его расчётам, к 2024 году экономия бюджета должна составить 1 трлн. рублей.Красивая сумма, хотя, расписав её на 40 миллионов пенсионеров, получим уже не так много – всего-то по 25 тысяч рублей на брата. Это в год, а значит, ежемесячная прибавка будет чуть больше двух (всего двух!) тысяч рублей. И это если всё до копеечки расписать по людям без комиссионных и платы за услуги чиновникам.Так стоила ли вообще игра свеч? Надо ли загонять за Можай сотни тысяч людей, как тех лошадей, которых пристреливают? И всё ради каких-то двух тысяч в месяц. Да и то только в 2024 году. Экономия на людях – традиционная российская практика. Сегодня речь идёт об экономии бюджета, хотя что такое бюджет без людей, понять вообще невозможно.Очень любопытная полемика была озвучена СМИ сразу после публикаций о сэкономленных 20 миллиардах. Из Счётной палаты в ответ на победные реляции о «спасённом бюджете» заявили о том, что эффект пенсионной реформы нельзя назвать «экономией бюджета», поскольку он формировался уже с учётом этого показателя. Однако ряд экспертов, весьма авторитетных, в том числе из правительства, выразили своё несогласие со Счётной палатой, поскольку фактически бюджет не делает выплаты, а, значит, всё-таки экономит.Да, бюджет действительно экономит, но это и выливается в то самое двойное воровство у самих себя. Сначала обворуем стариков, ещё не дотянувших до 70, чьи мизерные пенсии продолжает съедать инфляция, точнее, рост цен, который куда круче 4-процентной инфляции. А следом и тех, кто идёт сразу за ними, с резко снизившимися шансами до этой самой пенсии дожить.И пусть Росстат вместе с некоторыми губернаторами и мэрами продолжают нам твердить о рекордном росте продолжительности жизни в России или только в Москве. На самом-то деле мы все видим, что слишком многие не доживают. И не просто так численность населения России продолжает катастрофически снижаться.И всё это вроде бы с благой целью. Точнее, даже с двумя. Во-первых, чтобы не оставить без куска хлеба старшее поколение, уже оказавшееся на пенсии. И во-вторых, чтобы гарантировать обеспеченную старость поколению, которое выйдет на пенсию с задержкой. Хочется надеяться, что с задержкой всего-то пятилетней — как для мужчин, так и для женщин.Лучше было бы, конечно, поменьше, но те слёзы, которые у нас, кажется, вот-вот готовы предложить пенсионерам с опережением, вряд ли хоть кого-то устроят. О чём это я? Да о том, что именно так наши пенсионные бюрократы собираются перенимать опыт цивилизованных стран по досрочному выходу на пенсию. Вот только перенимают, как это, увы, очень часто случается в России, с точностью до наоборот.В Германии или Швеции для того, чтобы побудить уже состоявшегося пенсионера не торопиться бросать работу, ему за каждый год переработки готовы начислять прибавку к пенсии в 12-15, а то и все 20 процентов. В итоге за пять лет, те самые, которые прибавили к пенсионному возрасту у нас, швед или немец может получить даже удвоенную пенсию. И пенсию, заметьте, отнюдь не такую мизерную, да что там стесняться — позорную, как в России.Вот сейчас из Пенсионного фонда как-то походя озвучили нашу среднюю пенсию в 15,5 тысячи рублей, а это чуть больше 200 евро. В Германии со Швецией меньше 800 евро ни один пенсионер получать не может по определению. Любой, обратите внимание, пенсионер, пусть он хоть всю жизнь тунеядствовал. Там просто опасаются унижать людей так, как это принято в России.И делается это с единственной целью – не нагнетать искусственно социальную напряжённость. Во Франции только попробовали – тут же получили «жёлтые жилеты». Мигранты же не просто так рвутся в страны ЕС. За социальными пособиями, отсчёт которых начинается с 400 евро в месяц. Там, в ЕС, деньги есть, хотя их, по всему судя, заведомо меньше, чем в России, но никто не подумает просто так говорить гражданам, да и не гражданам тоже: «Но вы держитесь».У нас же, в стране с колоссальными резервами, которые зачем-то вложены в иностранные активы, в стране почти без долгов, со стабильно положительным торговым сальдо и со сбалансированным бюджетом, самоцель – не люди, а экономия бюджетных средств. Вот, пенсионеров, мол, становится всё больше, а работающих всё меньше.Пенсионных взносов постоянно не хватает, хотя совсем непонятно, куда же делись те, которых когда-то должно было хватать? Дефолт съел, гайдаровская «шоковая терапия» или уже последние кризисы и санкции? Татьяна Петрова Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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