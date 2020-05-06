Сегодня Зеленский даст должность Михо Саакашвили – «назло» России и Грузии

Затянувшееся молчание власти в отношении трудоустройства экс-президента Грузии становится просто неприличным. Поэтому сегодня, 6 мая, должен появиться указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Михеила Саакашвили секретарем Национального совета реформ, председателем которого является сам гарант.Об этом пишет ТГ-канал «Неприкасаемые». А редактор издания «Цензор», Юрий Бутусов заявил, что гарант даже расширит полномочия Саакашвили - он получит право принимать участие в заседаниях Кабинета министров. Также будет уточнена периодичность сборов Нацсовета - не реже одного раза в месяц.«То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный», - отметил ручной журналист Авакова.А вот ТГ-канал «Ivko Live» обращает внимание на то, что Зеленский принял решение о назначении Саакашвили несмотря на информационную атаку пророссийских СМИ в Украине и на всю мощь российской пропаганды. Авторы считают, что это демарш президента в сторону России и Грузии, и связывают это с влиянием нового посла США в Украине Дейтона.«Это важный сигнал - назначить на должность, пусть и символическую, личного врага Путина. С точки зрения дипломатии это знаковый ход. Одновременно Зеленский признал, что приговоры судов Грузии по Саакашвили Украина считает не действительными. Демарши грузинского руководства Зеленский оставил без ответа», - пишет канал.По данным источников, близких к Михеилу Саакашвили, он не планирует в первое время каких-либо резких политических движений, конфликтов. Его задача - определить свою повестку дня.«Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией. Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили, поэтому руки у экс-президента Грузии развязаны», - отмечают знатоки кулуарной политики.