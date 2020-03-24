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«Сегодня важны объединённые усилия»: посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России

24 марта 2020, 13:30  •  156 • В мире
Российский посол в США Анатолий Антонов обратился к главе неправительственной организации Human Rights Watch с призывом не распространять ложную информацию о деятельности Москвы в сфере борьбы с коронавирусом. Дипломат подчеркнул, что своевременно принятые меры помогли России противостоять распространению COVID-19 гораздо эффективнее «тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать». В посольстве указали на важность объединения международных усилий по борьбе с коронавирусной инфекцией.
 
Reuters © Yuri Gripas
 

Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Принятые своевременно меры позволили нам противостоять этой новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать», — отметил Антонов, предложив ознакомиться с реальным положением дел, изучить интервью главврача клинической больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко.

Дипломат также призвал американских политиков и общественных деятелей к совместным действиям по борьбе с вирусом вместо распространения «ложных новостей» и попыток посеять рознь и неприязнь, разжечь русофобию.

«Сегодня, как никогда, важны объединённые усилия международного сообщества. Нужна взаимная поддержка. Россия уже оказала реальную и востребованную помощь Италии. Сейчас самое главное — спасение человеческих жизней», — подчеркнул Антонов.

Ранее Рот опубликовал у себя в Twitter запись, в которой заявил, что в Кремле не делают ничего, чтобы помешать богатым россиянам скупать аппараты искусственной вентиляции лёгких для личного пользования. Материалы соответствующего содержания появились на днях в ряде изданий.

Эти публикации прокомментировали в Минздраве России. Там подчеркнули, что государственные медучреждения полностью укомплектованы оборудованием для искусственной вентиляции лёгких, а также указали на бессмысленность покупки ИВЛ в личное пользование: необходимость применения подобной аппаратуры при пневмонии может определить только квалифицированный врач в условиях стационара.

«Кроме ИВЛ, для лечения тяжёлой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий, которые применяются исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Добавим, что в понедельник, 23 марта, правительство России выделило Минпромторгу 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ.

Сотрудничество в борьбе с COVID-19

На фоне сложившейся в мире ситуацией Россия активно взаимодействует с рядом других государств в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, в Италию отправлено уже 14 самолётов с военными медиками и оборудованием для оперативного оказания помощи в борьбе с COVID-19.

Как указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия оказывает Италии помощь безо всяких условий. «Здесь не может идти речи о каких-то условиях, расчётах или надеждах», — цитирует его ТАСС.

Песков отметил, что помощь Москвы не подразумевает каких-либо ответных мер со стороны Рима, включая, например, наложение вето на решение о продлении антироссийских санкций.

В свою очередь, Китай передал России 25,5 млн индивидуальных защитных масок. Их направят в регионы и волонтёрским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым гражданам. Ожидается, что средства защиты также поступят в ряд федеральных органов.

Обстановка в России и США

Согласно последним данным Роспотребнадзора, в России насчитывается 438 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 почти в 50 регионах страны. Накануне глава российского правительства Михаил Мишустин отметил, что в России «ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских странах». Под наблюдением медиков в связи с распространением вируса остаются более 93 тыс. человек.

По информации ВОЗ, в США насчитывается свыше 31,5 тыс. заражённых и более 400 скончавшихся от вызванного коронавирусом заболевания. При этом по последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в стране приближается к 47,5 тыс., почти 600 человек скончались. По количеству выявленных случаев COVID-19 Соединённые Штаты находятся на третьем месте в мире после Китая и Италии.

Главный санитарный врач США Джером Адамс 23 марта заявил, что ситуация с коронавирусом в стране на этой неделе ухудшится. «Я хочу, чтобы американцы осознали: на этой неделе ситуация будет ухудшаться. Коронавирус распространяется, поэтому мы хотим, чтобы люди не покидали своих домов», — сказал он.

Адамс отметил, что некоторые американцы, прежде всего молодые люди, не выполняют рекомендации властей, из-за чего коронавирус активно распространяется.

В свою очередь, глава Пентагона Марк Эспер допустил, что пандемия COVID-19 способна серьёзно повлиять на боеготовность сил США.

Вместе с тем Вашингтон продолжает обвинять в распространении инфекции другие государства. Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что инфекция попала в другие страны, в частности, по вине властей Ирана. В качестве аргумента американский чиновник указал на количество перелётов рейсов иранской авиакомпании Mahan Air.

При этом американский конгресс по-прежнему не может принять пакет мер финансовой поддержки экономики страны на фоне распространения коронавирусной инфекции и вызванного рядом факторов обвала рынков.

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