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«Сегодня ты сжигаешь людей в игре, а завтра по-настоящему» - Михеев об играх, выпускаемых на Украине - видео
02 ноября 2018, 20:24 • 75 • В мире
Компьютерные игры об уничтожении людей в Освенциме, выпускаемые на Украине, заставят молодое поколение убивать своих сограждан без сожаления и страха, уверен политический обозреватель Сергей Михеев.
Политический обозреватель Сергей Михеев прокомментировал в разговоре с Царьградом ситуацию с выпуском одной из украинских компаний игры, где надо убивать заключенных Освенцима. С точки зрения эксперта, такие игры выпускаются на Украине сознательно, чтобы молодое поколение украинцев научилось убивать не задумываясь.
«Ползучий неонацизм стал сегодняшними реалиями Украины. Часто они говорят, что у них нет никакого неонацизма. Где вы видите, что на государственных учреждениях свастики висят или Порошенко «зигует»? Но нацизм может быть ползучим по факту. Его не обязательно вовсе закреплять легитимно», - отметил Михеев.
Эксперт подчеркнул, что местами в украинской действительности такой неонацизм закреплен и законодательно. Это, например, героизация Бандеры.
«В данном случае мы видим ползучий неонацизм, который внушает огромному количеству людей, прежде всего молодому поколению, что можно делать, а что нельзя. Вот так продвигается неонацизм на Украине, ломаются барьеры перед насилием и зверством», - подчеркнул Михеев.
В значительной степени все эти игры ломают представление о том, что такое хорошо, а что такое плохо.
«Если ты в компьютерной игре можешь сжечь в газовой камере этих людей, то пройдет несколько лет, и тебе скажут: надо сделать как в игре, но по-настоящему. Ты же уже проходил это. Давай, попробуй. Ничего страшного в этом нет», - напомнил Михеев.
Воспитанные на таких играх дети уже смогут убивать по-настоящему или не ужасаться тому, что происходит в Донбассе.
«В следующий раз ты услышишь, как украинские военные попали снарядом по детскому саду, дети разлетелись в ошметки. Ну и что? Ничего же страшного нет. Это очень опасный прецедент. Но, что самое главное, на Украине это никого не волнует», - резюмирует политический эксперт.
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