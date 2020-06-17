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Сегодня Пётр Порошенко может оказаться за решёткой

17 июня 2020, 16:00  •  242 • Украина
В офисе генпрокурора требуют поместить бывшего президента Украины под стражу. Судебное заседание, на котором решится судьба Порошенко, возможно, пройдёт сегодня (со слов адвоката Ильи Новикова), и уже известно имя судьи, которому предстоит огласить вердикт – Сергей Вовк. Вопрос на засыпку – решится ли судья упечь бывшего президента за решётку? Известно, как в Киеве реагируют на такие решения праворадикалы, и судьи, как правило, им не перечат, боятся расправы. Но Вовк, похоже, не из робких.
Расчёт, по всей видимости, на то, что сегодня бандеровцам не до Петра Алексеевича – они митингуют у офиса президента и у дома Зеленского (ему кричат «Вова, выходи!»). Во всяком случае, самые задиристые готовятся к большой драке в центре украинской столицы, а это значит, что у судьи есть шанс вынести решение и без эксцессов покинуть зал заседания. И тогда Порошенко несдобровать. Говорят, его могли арестовать ещё вчера, но не стали этого делать в связи с кончиной отца Порошенко. Не исключено, что экс-президент может воспользоваться этим печальным поводом, чтобы перенести судебное заседание, но адвокат Новиков таких планов не озвучивал, так что, скорее всего, сегодняшний день может стать последним днём Порошенко на воле.
И, если Порошенко всё-таки посадят, не вполне понятно, что будет с Зеленским. Приняв жёсткое решение, судья Вовк обрушивает хлипкие договорённости между Порошенко и властью, а у Порошенко достаточно ресурсов и денег, чтобы заставить Зеленского горько пожалеть об этом решении. Праворадикалы на улицах Киева – это ещё полбеды. В окружении Порошенко, напомним, имеется депутат Рады Федына, обещавшая Зе расправу, а она контактирует с самым, пожалуй, радикальным крылом ветеранов АТО. И оружие у них найдётся, и решимости не занимать. Так что недавнее заявление подружки Федыны, Маруси Зверобой, обещавшей Зеленскому расправу, в новом контексте воспринимается весьма зловеще.
Что же до судьи Вовка, то для него решение об аресте Порошенко может стать поворотной точкой в карьере. О Вовке известно, что он «мзды не берёт, ему за державу обидно» - во всяком случае, попытки его подкупа, как минимум, дважды, заканчивались арестами весьма высокопоставленных взяткодателей. Также о Вовке известно то, что он «не сошёлся характерами» с олигархом Ринатом Ахметовым (судачат о некоем решении, которое Вовк мог принять в пользу миллиардера, но не принял, дело было лет пять-шесть назад).

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