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Сегодня нет сумасшедших, готовых разбудить тигра. Третьей мировой не будет, считает Клинцевич

09 апреля 2021, 20:15  •  108 • Политика
Бывший первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что Третьей мировой войны пока можно не опасаться. По его словам, сегодня нет сумасшедших, готовых разбудить спящего русского тигра. Даже американцы на такое не пойдут.
Такое мнение экс-сенатор озвучил, выступая на онлайн-конференции, организованной медиагруппой "Патриот". Он заявил, что глобальный конфликт с участием России может привести к уничтожению всего человечества. Западные страны это понимают, поэтому не будут выходить за рамки мелких провокаций.
Клинцевич также отметил высокую терпимость в России. Должно произойти нечто действительно из ряда вон выходящее, чтобы русские "показали зубы", пишет Nation News.
Мирно отдыхающий тигр Россия может провоцироваться шакалами, но в ответ будет только рык или удар лапой. Сегодня нет такой сумасшедшей страны, включая США, которая захочет по-настоящему проверить возможности тигра, - заявил эксперт.
Ранее сообщалось, что США намерены перебросить в Чёрное море военные корабли для оказания поддержки Украине. Кроме того, в пятницу Народная милиция ДНР сообщила о приземлившемся на Украине военно-транспортном самолёте ВВС США, который привёз военных и оружие.

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