Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
Русские пограничники выгнали британский эсминец вместе с "непонятливым"...
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
Главная / В России

«Сегодня неформальная часть переговоров»: о чём Путин и Лукашенко говорили во второй день встречи в Сочи

29 мая 2021, 23:00  •  52 • В России
В субботу Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Сочи неформальную часть переговоров, стартовавших 28 мая. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы торгово-экономических отношений, борьбу с пандемией коронавируса и воздушное сообщение между двумя странами. Наряду с этим Москва подтвердила, что вскоре Минск получит второй транш кредита, общий размер которого составляет $1,5 млрд. По инициативе российского лидера также был поднят вопрос задержания в Минске россиянки, летевшей бортом Ryanair.
 
РИА Новости © Сергей Ильин
 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о втором дне переговоров Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Вчера был официальный день переговоров, сегодня — неформальная часть этих переговоров», — пояснил Песков. По его словам, Путин и Лукашенко накануне договорились, что «воспользуются хорошей погодой» и совершат морскую прогулку.

В основе переговоров, по словам Пескова, были два больших блока вопросов — развитие торгово-экономических отношений и борьба с пандемией коронавируса.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства, лидеры констатировали, что в I квартале 2021 года удалось добиться роста объёма товарооборота. Кроме того, обсуждалась тема совершенствования экономического взаимодействия, в том числе в сфере таможни и налогов, а также общие принципы работы соответствующих органов.

Наряду с этим лидеры также обсудили второй транш госкредита в размере $500 млн. Напомним, что общий размер займа составляет $1,5 млрд.

В рамках встречи Лукашенко не просил о дополнительной экономической помощи. Как отметил Песков, «вопрос так не ставился». При этом лидеры обсуждали тему организации воздушного движения.

На страницу галереи

По словам Пескова, с учётом решений властей ряда стран ЕС относительно полётов над Белоруссией, а также того, что «Белавиа» больше не желанный гость в европейских городах», минтрансам двух стран было поручено организовать все аспекты воздушного сообщения.

«А также, что немаловажно, с учётом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину», — подчеркнул Песков.

В этой связи пресс-секретарь президента отметил, что наступает период отпусков и большое количество граждан Белоруссии намерены приехать на черноморское побережье России.

Также на russian.rt.com «Россия остаётся ключевым торгово-экономическим партнёром Белоруссии»: как в Сочи прошла встреча Путина и Лукашенко

Напомним, что переговоры президентов России и Белоруссии стартовали вечером 28 мая. Путин и Лукашенко беседовали в резиденции российского лидера в Сочи более пяти часов.

Главы государств обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия. В частности, Путин отметил, что Россия остаётся ключевым партнёром Белоруссии. Российский лидер добавил, что товарооборот между двумя странами вырос более чем на 18% в I квартале нынешнего года. По словам Путина, речь идёт об «очень хорошей тенденции», которую важно сохранить.

Задержание россиянки в Минске

Пресс-секретарь президента России Песков рассказал, что в ходе беседы по инициативе Путина была поднята тема российской гражданки, которую задержали в Белоруссии. Сейчас она находится в СИЗО.

«Разумеется, её судьба нам не безразлична, но также принимаем во внимание тот факт, что у неё действительно (это подтвердилось) есть вид на жительство в Белоруссии. Мы, конечно, исходим из того (и это было подчёркнуто президентом России), что всё должно происходить в рамках закона. Президент поручил МИД РФ самым внимательным образом отслеживать судьбу дела российской гражданки», — пояснил Песков.

Россиянка Софья Сапега находилась на борту самолёта компании Ryanair. Она оказалась в числе задержанных после посадки самолёта в Минске. Напомним, что лайнер экстренно сел в белорусской столице из-за сообщений о заложенной на борту бомбе. Информация о бомбе впоследствии не подтвердилась. Сапега сопровождала Романа Протасевича — бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA. Его также задержали.

Отметим, что Путин в начале переговоров с Лукашенко назвал ситуацию вокруг борта Ryanair «всплеском эмоций». По словам Пескова, 29 мая Лукашенко также детально проинформировал Путина о событиях, связанных с экстренной посадкой самолёта Ryanair.

Песков отметил, что, с точки зрения России, эта ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства.

«Вот этот каскад поспешных выводов, который был сделан европейскими столицами и Брюсселем, скорее говорит о том, что этот подход не зиждется на попытке прояснить обстоятельства, а основывается исключительно на эмоциях», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности публикации предоставленных Лукашенко данных о борте Ryanair, Песков сказал, что «ничего особенного» в этих документах нет.

«Белорусская сторона предоставила всю информацию. По всей видимости, если будут какие-то дополнительные вопросы, Минск будет готов предоставить и другие данные», — добавил Песков.

Он отметил, что Россия выступает против множественных расследований, которые, по словам Пескова, «скорее эмоциональны, чем субстантивны».

«Мы являемся сторонниками серьёзного подхода, основанного на соответствующих положениях международного права в сфере международных авиаперевозок», — заключил Песков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
28 мая 2021, 23:10
Экстремистские материалы, холодное оружие и средства связи: ФСБ задержала 14 членов радикальной группы в Саратове
29 мая 2021, 12:55
«Россия остаётся ключевым торгово-экономическим партнёром Белоруссии»: как в Сочи прошла встреча Путина и Лукашенко
28 мая 2021, 14:00
«Претензии необоснованны»: глава погранслужбы — о попытках США поставить под сомнение территориальную целостность России
29 мая 2021, 15:40
«Творится просто беспредел»: в Хабаровске школа единоборств добивается наказания виновных в нападении на её здание
28 мая 2021, 17:40
«Я обещал добиться справедливости»: суд вынес приговор бывшим полицейским, сфабриковавшим дело против Голунова
28 мая 2021, 18:35
«Готовим поправки в законодательство»: в России планируют запретить использование пластиковой посуды
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 мая 2021, 04:40
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашенко
26 мая 2021, 13:30
"Меры будут болезненными ": Минск сделал официальное предупреждение Западу
23 мая 2021, 09:25
Не рано ли мы смеёмся над Зеленским?
23 мая 2021, 05:45
Камалу Харрис поймали на оскорбительном жесте после рукопожатия с президентом
25 мая 2021, 00:50
Эмигрант из Германии придумал, кто сдал Протасевича
23 мая 2021, 02:05
Кто устроил стрельбу на приднестровской границе?
28 мая 2021, 04:55
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.