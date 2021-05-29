«Сегодня неформальная часть переговоров»: о чём Путин и Лукашенко говорили во второй день встречи в Сочи

В субботу Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Сочи неформальную часть переговоров, стартовавших 28 мая. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы торгово-экономических отношений, борьбу с пандемией коронавируса и воздушное сообщение между двумя странами. Наряду с этим Москва подтвердила, что вскоре Минск получит второй транш кредита, общий размер которого составляет $1,5 млрд. По инициативе российского лидера также был поднят вопрос задержания в Минске россиянки, летевшей бортом Ryanair.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о втором дне переговоров Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Вчера был официальный день переговоров, сегодня — неформальная часть этих переговоров», — пояснил Песков. По его словам, Путин и Лукашенко накануне договорились, что «воспользуются хорошей погодой» и совершат морскую прогулку.

В основе переговоров, по словам Пескова, были два больших блока вопросов — развитие торгово-экономических отношений и борьба с пандемией коронавируса.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства, лидеры констатировали, что в I квартале 2021 года удалось добиться роста объёма товарооборота. Кроме того, обсуждалась тема совершенствования экономического взаимодействия, в том числе в сфере таможни и налогов, а также общие принципы работы соответствующих органов.

Наряду с этим лидеры также обсудили второй транш госкредита в размере $500 млн. Напомним, что общий размер займа составляет $1,5 млрд.

В рамках встречи Лукашенко не просил о дополнительной экономической помощи. Как отметил Песков, «вопрос так не ставился». При этом лидеры обсуждали тему организации воздушного движения.

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По словам Пескова, с учётом решений властей ряда стран ЕС относительно полётов над Белоруссией, а также того, что «Белавиа» больше не желанный гость в европейских городах», минтрансам двух стран было поручено организовать все аспекты воздушного сообщения.

«А также, что немаловажно, с учётом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину», — подчеркнул Песков.

В этой связи пресс-секретарь президента отметил, что наступает период отпусков и большое количество граждан Белоруссии намерены приехать на черноморское побережье России.

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Напомним, что переговоры президентов России и Белоруссии стартовали вечером 28 мая. Путин и Лукашенко беседовали в резиденции российского лидера в Сочи более пяти часов.

Главы государств обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия. В частности, Путин отметил, что Россия остаётся ключевым партнёром Белоруссии. Российский лидер добавил, что товарооборот между двумя странами вырос более чем на 18% в I квартале нынешнего года. По словам Путина, речь идёт об «очень хорошей тенденции», которую важно сохранить.

Задержание россиянки в Минске

Пресс-секретарь президента России Песков рассказал, что в ходе беседы по инициативе Путина была поднята тема российской гражданки, которую задержали в Белоруссии. Сейчас она находится в СИЗО.

«Разумеется, её судьба нам не безразлична, но также принимаем во внимание тот факт, что у неё действительно (это подтвердилось) есть вид на жительство в Белоруссии. Мы, конечно, исходим из того (и это было подчёркнуто президентом России), что всё должно происходить в рамках закона. Президент поручил МИД РФ самым внимательным образом отслеживать судьбу дела российской гражданки», — пояснил Песков.

Россиянка Софья Сапега находилась на борту самолёта компании Ryanair. Она оказалась в числе задержанных после посадки самолёта в Минске. Напомним, что лайнер экстренно сел в белорусской столице из-за сообщений о заложенной на борту бомбе. Информация о бомбе впоследствии не подтвердилась. Сапега сопровождала Романа Протасевича — бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA. Его также задержали.

Отметим, что Путин в начале переговоров с Лукашенко назвал ситуацию вокруг борта Ryanair «всплеском эмоций». По словам Пескова, 29 мая Лукашенко также детально проинформировал Путина о событиях, связанных с экстренной посадкой самолёта Ryanair.

Песков отметил, что, с точки зрения России, эта ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства.

«Вот этот каскад поспешных выводов, который был сделан европейскими столицами и Брюсселем, скорее говорит о том, что этот подход не зиждется на попытке прояснить обстоятельства, а основывается исключительно на эмоциях», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности публикации предоставленных Лукашенко данных о борте Ryanair, Песков сказал, что «ничего особенного» в этих документах нет.

«Белорусская сторона предоставила всю информацию. По всей видимости, если будут какие-то дополнительные вопросы, Минск будет готов предоставить и другие данные», — добавил Песков.

Он отметил, что Россия выступает против множественных расследований, которые, по словам Пескова, «скорее эмоциональны, чем субстантивны».

«Мы являемся сторонниками серьёзного подхода, основанного на соответствующих положениях международного права в сфере международных авиаперевозок», — заключил Песков.