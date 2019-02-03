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Сегодня и ежедневно на арене Украины - парад кандидатов в президенты

03 февраля 2019, 17:09  •  241 • В России

На Украине начались предвыборные гастроли кандидатов в президенты. Кто-то удивляет публику широкими жестами, а кому уже отказано в праве выйти на арену и звонко сказать зрительному залу: «Алле-ап!» В числе последних лидер Компартии Украины Петр Симоненко.

СИМВОЛИКА НЕ ТОЙ СИСТЕМЫ

Петр Симоненко не будет кандидатом в президенты Украины на предстоящих выборах от Компартии. Центризбирком отказал ему в регистрации на основании закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики».

- Устав и символика КПУ не соответствуют требованиям этого закона, - говорится в сообщении об отказе. Это точно. Пришел бы Симоненко в эсэсовской фуражке или каске, с портретом Бандеры или хотя бы с шевроном дивизии СС «Мертвая голова» - не было бы никаких вопросов. А он вон что отчебучил.

Компартия Украины находится в сложной ситуации. С одной стороны, она на Украине запрещена новыми властями. С другой запрет не вступил в силу из-за затяжки обжалования этого решения. Но у Симоненко есть еще шанс стать в ряды кандидатов: если он придет в Центризбирком с пачкой наличных, как самовыдвиженец. Как это сделала другой кандидат.

БОМБОЙ ДОРОГУ ПРОЛОЖИТ СЕБЕ

Кандидат в президенты Украины Инна Богословская сформулировала самую лаконичную стратегию в отношении России в случае своего избрания.

- Украине необходимо перейти к быстрому производству новых типов оружия, - заявила она в эфире радио и конкретизировала свою идею. - Графитовые бомбы — то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. Они не запрещены, и это наш путь.

Что такое графитовые бомбы, она явно не знает. Но ей того и не нужно. Главное, что в одном предложении звучит «Россия», «бомбы» и красивое слово «графитовые». Стоит отметить, что первенство тут все же принадлежит Юлии Тимошенко, желавшей кацапов «расстрелять из атомного оружия». Дебильно, но звучит красиво.

Впрочем, от Богословской не ждут интеллектуальных изысков. Она уже удивила украинцев тем, что принесла в Центризбирком пакет с 2,5 млн гривен наличными, которые внесла в качестве залога, как кандидат-самовыдвиженец. Но недоработала: пакет не желто-голубой, а черный. И сама была не в вышиванке. Потому что главное –код национальной идентификации.

КУДА ИДТИ? НА ИЛИ В?

И это не шутка. Рискну предположить, что выборы на Украине выиграет тот, кто пообещает запретить под страхом уголовного преследования употребление на русском языке управления «на Украине». И разрешит только «в Украине».

Жесткая схватка разгорелась после опубликования микроблогом ООН (на русском языке) новости о том, что «на Украине» разразилась вторая по масштабам эпидемия ВИЧ в Европе. Пользователи с Незалежной возмутились не искажением фактов, не ситуацией в целом, а именно употреблением сочетания «на Украине». Они осыпали аккаунт проклятьями, цитировать которые тут просто нельзя. Ведущие аккаунта постарались ответить максимально корректно. Мол, русский язык является одним из официальных языков ООН, и «использование русского языка в ООН регулируется литературными нормами современного русского языка, в соответствии с которыми в ООН говорят и пишут на Украине». За что получили новые оскорбления. Дошло даже до того, что некоторые объявили аккаунтом фейковым. Однако он настоящий, и на него можно перейти с сайта ООН. Как и наоборот.

Легковозбудимые, вас куда посылать надо – в или на?

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