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Сегодня CAS вынесет финальное решение по российским спортсменам

08 февраля 2018, 08:54  •  348 • Политика
Спортивный арбитражный суд продолжит рассмотрение апелляции российских атлетов на решение МОК о недопуске на ОИ-2018.
В четверг, 8 февраля, выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит апелляцию спортсменов и тренеров из России на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о их недопуске на Олимпиаду в Пхенчхане. Если суд удовлетворит апелляции, то спортсмены гарантированно примут участие в ОИ.
Слушания по апелляции 32 российских представителей начались 7 февраля. Решение планируют озвучить к вечеру 8 февраля и не позднее церемонии открытия Олимпиады. Она стартует 9 февраля в 14:00 по московскому времени.
Иск российских спортсменов и тренеров рассматривают три арбитра: Кэрол Робертс (Канада), Зали Стеггалл (Австралия) и Бернхард Велтен (Швейцария).
Ранее CAS удовлетворил апелляции 28 атлетов и тренеров из России, отменив решение МОК о пожизненной дисквалификации и аннулировании итогов ОИ-2014. Однако МОК отказался прислать 15 спортсменам из этих 28 приглашения на Олимпиаду.

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