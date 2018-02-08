|
Сегодня CAS вынесет финальное решение по российским спортсменам
08 февраля 2018, 08:54 • 348 • Политика
Спортивный арбитражный суд продолжит рассмотрение апелляции российских атлетов на решение МОК о недопуске на ОИ-2018.
В четверг, 8 февраля, выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит апелляцию спортсменов и тренеров из России на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о их недопуске на Олимпиаду в Пхенчхане. Если суд удовлетворит апелляции, то спортсмены гарантированно примут участие в ОИ.
Слушания по апелляции 32 российских представителей начались 7 февраля. Решение планируют озвучить к вечеру 8 февраля и не позднее церемонии открытия Олимпиады. Она стартует 9 февраля в 14:00 по московскому времени.
Иск российских спортсменов и тренеров рассматривают три арбитра: Кэрол Робертс (Канада), Зали Стеггалл (Австралия) и Бернхард Велтен (Швейцария).
Ранее CAS удовлетворил апелляции 28 атлетов и тренеров из России, отменив решение МОК о пожизненной дисквалификации и аннулировании итогов ОИ-2014. Однако МОК отказался прислать 15 спортсменам из этих 28 приглашения на Олимпиаду.
Подпишитесь на нас
348
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
05 февраля 2018, 09:24
|
05 февраля 2018, 17:24
|
06 февраля 2018, 19:40
|
04 февраля 2018, 13:54
|
03 февраля 2018, 16:24
|
04 февраля 2018, 13:54
|
04 февраля 2018, 00:39