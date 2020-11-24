Сеет раздор: эксперт объяснил вторжение эсминца в воды РФ происками Трампа

Дональд Трамп. Фото: Jim Loscalzo/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Провокация могла завершиться весьма трагически

Главным событием сегодняшнего для стало вероломное вторжение американского эсминца "Джон Маккейн" в российские территориальные воды. Судно беспардонно влезло на наши территории на целых два километра. По мнению военного эксперта Александра Жилина, эта вопиющая провокация могла быть подстроена пока еще хозяином Белого дома Дональдом Трампом.



Полковник запаса считает, что таким образом Трамп намеривался окончательно рассорить Россию с Америкой. Наглый маневр серьезно усиливает напряжение между двумя державами – в такой атмосфере вести продуктивный диалог весьма затруднительно.

"Нагадить так, чтобы тяжело было новой администрации выстраивать отношения", – рассуждает военный обозреватель в интервью изданию URA.RU.

Более того, Жилин напомнил, что изначально было не ясно, чем закончится провокация. Могло дойти и до применения оружия. Учитывая, что столкновение произошло между двумя мощными ядерными державами, последствия могли быть весьма плачевными.

При этом военный эксперт уверен, инцидент в заливе Петра Великого – не последняя хамская выходка со стороны Вашингтона. В будущем американцы продолжат свои рискованные махинации.

К слову, по версии американского руководства, "Маккейн" проводил в наших водах операцию по "обеспечению свободы навигации". Впрочем, эти территории Вашингтон и вовсе не считает российскими.