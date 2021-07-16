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See Breeze-2021: военнослужащая из США обвинила ВСУшников в домогательствах
16 июля 2021, 06:00 • 118 • Украина
Военнослужащая из США, 24-летняя капрал Ариана Мартинес, принимавшая участие в украино-американских военно-морских учениях See Breeze-2021, обвинила украинских коллег в домогательствах. Об этом сообщает Telegram-канал «НачШтабу».
Согласно информации, в период проведения учения военнослужащие МП США проживали на территории 35-ой отдельной бригады МП ВС Украины (А0216, Одесская область, с. Дачное). Там же находились и экипажи грузовых тралов, которые перевозили американскую военную технику в ходе учений.
Инцидент произошёл 10 июля около 19.00.
«Собственно, в тот злополучный день доблестному капралу ВС США была поставлена боевая задача — помыть машину. К чему она и приступила. Рядом находились те самые водители тех самых тралов. Им, как никому другому, известны все тонкости мытья машин, а также они, как настоящие мужчины, просто не могли смотреть на то, как хрупкая молодая девушка выполняет мужскую работу, и предложили помощь. Опять же, вероятно, хотели показать традиционное украинское гостеприимство. Но капрал не оценила.
Военнослужащая ВС США оставила свою работу, пошла и доложила своему командиру, что к ней подошёл один из водителей грузовых тралов и предложил помощь. Со слов же того самого водителя, вечером к нему подошёл представитель ВС США и сообщил, что у них не принято оказывать помощь военнослужащим-женщинам, и что она должна самостоятельно выполнять поставленные ей задачи», — говорится в сообщении.
На этом конфликт мог бы быть исчерпан, однако, на следующий день показания капрала Мартинес изменились.
«В новой версии к ней подошли водители грузовых тралов, которые (с её слов), находясь в состоянии алкогольного опьянении, обнимали её, при этом касались груди. Кроме того, они предложили с ними выпить. Но она, как представитель самой сильной армии в мире, применила весь свой мощный потенциал и, несмотря на то, что водители заградили ей проход, смогла вырваться и доложить о данном факте своему командиру», — сообщает источник.
Украинские военнослужащие подтверждают, что хотели помочь девушке, остальные обвинения отрицают.
Несмотря на это на ВСУшников составлены протоколы об административных правонарушениях.
По мнению авторов ТГ-канала, инцидент, произошедший во время международного учения Sea Breeze-2021, с одной стороны, подтверждает разницу мировоззрения украинцев и иностранцев, с другой стороны, «возможно, он же указывает нам всем, что нужно становиться более цивилизованными и современными».
«Мораль? Может пора начать движение #MeToo на Украине?» — резюмирует инсайдер.
Напомним, в этом году морские учения Sea Breeze стали самыми массовыми за всю свою 28-летнюю историю. В них приняли участие 29 стран с пяти континентов. 10 июля в Одессе состоялось их торжественное закрытие, которые украинские СМИ помпезно назвали «фактором сдерживания России от агрессии в Чёрном море».
Не успели закончиться учения Sea Breeze-2021, как моментально в интернете стали продавать американские сухпайки. На сайте OLX всего за 250 гривен можно приобщиться к традициям американской армии. В состав пайка входят: говядина по-мексикански с сыром и овощами, буррито с курицей, картофель хэш Браун с беконом.
В то же время, паёк, которым Украина кормила военных на учениях, был высмеян натовскими военнослужащими.
PS. На заглавной фото военнослужащей Великобритании, не капрала Арианы Мартинес, взято из интернета для иллюстрации
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