Седые волосы болельщиков: Камила Валиева в центре грандиозного скандала • 233 • Аналитика © РИА Новости Камила Валиева Казалось, что более резонансных событий, чем ссора между Евгенией Медведевой и ее тренером Этери Тутберидзе после Олимпиады в Пхенчхане и сенсационные уходы и последующие возращения в группу все той же Тутберидзе Александры Трусовой и Алены Косторной, в женском фигурном катании уже просто быть не может. Но тут на ледовой арене "Седые волосы болельщиков" появляется Камила Валиева с результатом своего допинг-теста и мгновенно оказывается главным действующим лицом чуть ли не крупнейшего скандала в истории мирового фигурного катания. © РИА Новости / Алексей Филиппов Олимпиада-2022. Тренировка фигуристки К. Валиевой То, что сейчас происходит вокруг Камилы Валиевой в олимпийском Пекине, можно описать лишь одним словом: безумие. Положительный допинг-тест, сданный фигуристкой 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, который она убедительно выиграла, теперь, как Дамоклов меч, устрашающе нависает не только над героической победой наших фигуристов в командном турнире Олимпиады, но и над всей дальнейшей карьерой Камилы. Вот так вот, исподтишка Главная трагедия в этой истории даже не в том, каким образом в организме 15-летнего создания оказался запрещенный спортсменам препарат триметазидин, а в том, когда именно об этом стало известно. Результат пробы, взятой у Валиевой в декабре 2021-го и отправленный на исследование в лабораторию WADA в Стокгольм, должен был обнародован как минимум за две недели до начала Олимпиады (стандартный срок исследования — 20 дней), но о нем сообщили только 8 февраля этого года, то есть буквально на следующий день после окончания триумфального для наших фигуристов командного турнира в Пекине. Вот так совпадение. И правда, создалось ощущение, что эту информацию как будто специально придерживали и не оглашали заранее, до начала соревнований, чтобы у России не было никакой возможности в срочном порядке внести изменения в свой состав и результат выступления нашей сборной можно было потом одним махом аннулировать, лишив всю команду золотых медалей. © РИА Новости / Александр Вильф Олимпиада-2022. Фигурное катание. Командный турнир Как тут не вспомнить известную фразу журналиста Сергея Соседова, которая уже стала мемом: "Ну вот так вот — да, исподтишка, понимаете, — вот так вот хитровато, так неприлично! Это очень некрасиво!" Если бы заранее стало известно о положительном результате допинг-теста Камилы, то фигуристку сразу заменили бы на Елизавету Туктамышеву, ни разу за свою карьеру не побывавшую на Олимпийских играх, а титанические усилия Марка Кондратюка, Ксении Синициной и Никиты Кацалапова, Александра Галлямова и Анастасии Мишиной в командных соревнованиях не были бы напрасными. В этой истории с, возможно, специально задержанным оглашением результатов допинг-теста Валиевой, который якобы произошел из-за ковидных ограничений в стокгольмской лаборатории (как же удобно в любой момент списать все на ковид), в итоге драматически перемешались и геополитика, и подлость, и цинично растоптанный героизм с трагедией несбывшихся надежд. Ведь Камила впервые вышла на пекинский лед только 6 февраля, то есть через 43 (!) дня после взятия проб на чемпионате России, и времени для разбирательств с ее вопросом было более чем достаточно. © РИА Новости / Григорий Сысоев Олимпиада-2022. Фигурное катание. Командный турнир Подобное бюрократическое издевательство над спортсменами или просто преступная халатность, безусловно, способны морально опустошить и сильно ударить по чемпионскому настрою наших фигуристов, которым еще выступать в Пекине на индивидуальных стартах. Получилась такая вот грязная многоходовочка: если Россия выиграет золото в командном турнире, тут же будет объявлено о допинге Валиевой. Туктамышева приехать в Пекин не успеет, а значит, весь пьедестал в женских соревнованиях не останется за россиянками, другие же фигуристы сборной России будут просто психологически раздавлены из-за непрекращающейся нервотрепки и терзающей неопределенности. Но знаете, не на тех напали: русские никогда не сдаются. В каждый поворот, в каждый взмах руки, в каждые скобки и выкрюки, в каждую дорожку шагов, в каждый прыжок на катке олимпийского Пекина наши фигуристы будут теперь с удвоенной страстью вкладывать всю свою спортивную мощь, характер, эмоции, весь свой феноменальный талант и мужество. © РИА Новости / Александр Вильф Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Произвольная программа Россияне обязательно в такой наисложнейшей психологической атмосфере проявят свои бойцовские качества и покажут всему миру, кто действительно лучший на этой планете. Наши болельщики при этом просто обязаны оказать им максимальную поддержку и направить в Пекин миллионы лучей добра и пожеланий удачи. А вот кому в первую очередь нужна наша защита и безграничная любовь — так это Камиле Валиевой. Девочка на скользком шаре Как так случилось, что в радиусе ста километров от Камилы Валиевой, главной фаворитки Олимпиады-2022, сильнейшей фигуристки планеты, вообще мог появиться этот злосчастный триметазидин? © РИА Новости / Алексей Филиппов Олимпиада-2022. Тренировка фигуристки К. Валиевой После всех допинговых скандалов, многолетнего унизительного лишения наших спортсменов гимна и флага аптеки и лекарства должны были вызывать у них исключительно чувство подозрения и недоверия, а также желание даже близко к ним не приближаться без антидопинговой комиссии из сотен специалистов. Российским спортсменам обязательно заранее нужно обладать всей полной информацией о составе лекарств и задумываться о возможных непоправимых последствиях не то что во время приема таблеток, а просто взяв их упаковку в руки, желательно при этом в перчатках. Британия готовит России страшную кару: возврат "русского золота" в Москву А тут препарат, который в профессиональном спорте запрещен уже более семи лет, улучшающий метаболизм миокарда и при обычных условиях принимаемый курсами минимум в один месяц, оказывается в организме юной спортсменки. Каким образом триметазидин ("Предуктал") вообще оказался в жизни Валиевой? И в каком количестве она его принимала? Изначально ведь речь шла о микродозе, но в пятничном заявлении ITA (Международного агентства по тестированию) об этом уже ни слова. Ответ на судьбоносные вопросы может дать только сама фигуристка и ее команда. Но от них пока никаких комментариев не поступало, оно и понятно: любое неосторожное слово может оказаться в этой истории роковым. Существует дающая некоторую надежду версия, ранее уже озвученная спортивными юристами, что в случае с Камилой речь идет о некоем случайном "загрязнении", при котором запрещенное вещество единоразово и непреднамеренно попало в организм. Подобная теория, скорее всего, и будет главным доводом адвокатов, защищающих нашу фигуристку в спортивном арбитражном суде CAS, который по инициативе МОК и ISU в оперативном порядке — в ближайшие дни — рассмотрит дело Камилы Валиевой. Планируется, что заседание состоится до 15 февраля (дня, когда стартуют соревнования у фигуристок-одиночниц), чтобы окончательно внести ясность: сможет ли продолжить Камила участие в олимпийских играх и будет ли пересмотрен результат командного турнира. Если заседание не состоится вовремя или будет перенесено, то страшнейшее давление на нашу фигуристку только продолжится, она будет вынуждена выступать в короткой и произвольных программах в нечеловечески сложной эмоциональной обстановке. Но это, конечно, не самое страшное. За употребление триметазидина можно получить четыре года дисквалификации и последующую отмену всех результатов спортсменки после дня взятия пробы с обнаруженным в ней допингом — то есть в случае Камилы ее лишат золотых медалей чемпионата Европы — 2022 и командного турнира в Пекине. Срок дисквалификации, возможно, не будет таким длительным, так как Камила несовершеннолетняя, и это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении судом данного дела, как и то, что сам препарат в других допинг-тестах у фигуристки после чемпионата России не обнаруживался. Как это обычно и бывает в подобных шокирующих историях, судьба фигуристки сейчас находится в руках спортивных юристов, и очень хочется надеяться, что справедливость в отношении Камилы восторжествует, так как очевидно, что никакого систематического приема запрещенного препарата не было и в помине, а вокруг ее декабрьской пробы больше вопросов, нежели ответов. © РИА Новости / Алексей Филиппов Олимпиада-2022. Тренировка фигуристки К. Валиевой Что в данный момент чувствует сама Камила Валиева — словами, скорее всего, не передать. Она как будто оказалась в эпицентре бушующего торнадо, за плотными вихрями из мусора, пыли, лжи и злорадства которого не видно ничего и никого. Но это далеко не так. В эти дни социальные сети и СМИ просто разрываются от новостей вокруг Камилы, и среди всего этого безумного потока как никогда важна поддержка со стороны легенд фигурного катания. Запад решает, как наказать Россию Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт оказалась как раз среди тех, кто решил в такой тяжелейший момент поддержать нашу спортсменку. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katarina Witt (@katarinawitt) Титулованная немецкая фигуристка опубликовала в своем Instagram пост, посвященный Камиле, в котором она, помимо прочего, написала: "Эти последние ужасные новости с олимпийского турнира по фигурному катанию, честно говоря, тронули меня. Камила Валиева — юная девушка и вундеркинд, которая всего лишь в 15 лет своими сложнейшими выступлениями и грацией очаровала весь мир. Она несовершеннолетняя, еще зависимая от взрослых, и ее здесь нельзя винить. Этот скандал — драматический поворотный момент в ее молодой и перспективной карьере, и я искренне надеюсь, что рядом с ней найдется достаточно людей, которые поддержат, защитят и воодушевят ее… Свои четверные прыжки Камила выучила с бесконечным усердием и отвагой. И никакой допинг не помог бы ей добиться этого! И уж точно не помог бы ей с ее артистичной харизмой!... Я восхищаюсь Камилой, как яркой звездой, ворвавшейся на орбиту международного фигурного катания, и очень хочу, чтобы она там оставалась. Своими четверными прыжками и комбинациями она показывает максимальную сложность всего лишь в 15 лет, что вызывает у меня абсолютное признание!" © РИА Новости / Александр Вильф Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Короткая программа Камила — фигуристка, чей талант поистине имеет неземное происхождение. Настоящее чудо, уникум, явление в мире спорта. И никакие вещества из аптеки не помогли бы ей на льду творить то волшебство, от которого в восхищении замирала вся планета. Очернить, уничтожить можно репутацию, но только не природный талант, который у Валиевой был очевиден еще с ее юниорских стартов. Эту одаренную "девочку на шаре" сейчас пытаются столкнуть с заслуженного постамента сотни циничных завистливых людей и трагическое стечение несправедливых обстоятельств, создавая все возможное, чтобы ее сияние на небосклоне фигурного катания скорее потухло. Но бесполезно говорить солнцу "не свети", тем более такому яркому. Крепись, Камила, ведь спорт, и тем более Олимпийские игры — это испытание для очень сильных людей. И как же жаль, что с самой грозной стороной этих испытаний наша талантливая фигуристка столкнулась в столь раннем возрасте. Что ж, тем значимее будет выглядеть то, как она с ними справится. А в том, что Камила продолжит уверенно и завораживающе стоять на своем, временами очень скользком шаре, как девочка на знаменитой картине Пикассо, можете даже не сомневаться. © РИА Новости / Владимир Песня Фигурное катание. Чемпионат мира. Юниоры. Девушки. Короткая программа Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

233 Источник Похожие новости Британия готовит России страшную кару: возврат "русского золота" в Москву Когда США подожгут Донбасс Китайское атомное наступление началось, Лондон уже сдался Демонизация Путина обернулась против Запада Спасет ли Россия Украину Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов дожил до суда Новости партнеров