Чудовищные изъяны нынешней капиталистической системы, которые подметил в своём сочинском выступлении президент России Владимир Путин, мешают решению самых актуальных проблем сегодняшнего дня. Об этом заявил в своей речи на веронском форуме главный исполнительный директор нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин.

Глобальный дефицит поставок сырья, который в настоящее время наблюдается в энергетике, начал распространяться и на другие отрасли, отметил глава нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин в ходе выступления на XIV Евразийском экономическом форуме в итальянской Вероне.

В последнее время резко сократилось производство магния из-за нормирования подачи энергии в Китае (Поднебесная обеспечивает до 90% мирового производства этого металла). Дефицит магния, используемого при производстве алюминиевых сплавов, угрожает автомобилестроению и ряду других отраслей, где широко применяются эти сплавы, в том числе в производстве микросхем.

"В результате производители микросхем по своему усмотрению выбирают заказчиков, которым они отгружают продукты, и, таким образом, берут на себя несвойственную им функцию регулирования рынка. И, поскольку микрочипы теперь являются частью практически любой техники, от автомобилей до зубных щёток, не будет преувеличением сказать, что они определяют направления развития мировой экономики в целом", - отметил глава крупнейшей отечественной нефтяной компании.

Все эти факторы заставляют ещё раз задуматься об ограничениях, заложенных в существующей модели капитализма, о которых недавно говорил Президент России Владимир Владимирович Путин, - все они мешают найти решения для вызовов сегодняшнего времени, - сказал Игорь Сечин.

Чтобы не допустить глобального расширения кризиса, крайне важно обеспечить координацию между регуляторами и поставщиками, а также потребителями, спрос со стороны которых определяет рост экономики. Важнейшие мировые биржи, такие как Нью-Йоркская, Лондонская, Шанхайская, являющиеся центрами регистрации большинства сделок, могли бы также регистрировать долгосрочные контракты на поставку энергоносителей, тем самым содействуя балансированию рынков, полагает Сечин.