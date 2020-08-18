Сечин принёс Путину "лучшую в мире нефть"

Директор нефтегазовой компании "Роснефть" Игорь Сечин презентовал президенту России Владимиру Путину образец премиальной нефти, добытой на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения.

Показатели нефти Игорь Сечин назвал "потрясающими характеристиками". В частности, содержание серы лишь 0,02 процента. Президент поинтересовался: "Как на Ближнем Востоке?" Сечин ответил, что эта нефть одна из лучших в мире, а если быть совсем точными - "лучшая в мире".

- Как ближневосточная? - уточнил Путин.

- Лучше даже, - ответил Сечин.

- Конечно лучше, - сказал Путин.

- Конечно, лучше - наша, - согласился Сечин, добавив: - Плотность нефти 0,826 грамма на кубический сантиметр, высокая степень баррелизации. Премия на баррель по Argus, по сегодняшним оценкам, 11 долларов на баррель.