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Сечин принёс Путину "лучшую в мире нефть"

18 августа 2020, 18:45  •  83 • Политика
Глава "Роснефти" Игорь Сечин презентовал Путину "лучшую в мире нефть" с уникальными показателями.
Директор нефтегазовой компании "Роснефть" Игорь Сечин презентовал президенту России Владимиру Путину образец премиальной нефти, добытой на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения.
Показатели нефти Игорь Сечин назвал "потрясающими характеристиками". В частности, содержание серы лишь 0,02 процента. Президент поинтересовался: "Как на Ближнем Востоке?" Сечин ответил, что эта нефть одна из лучших в мире, а если быть совсем точными - "лучшая в мире".
- Как ближневосточная? - уточнил Путин.
- Лучше даже, - ответил Сечин.
- Конечно лучше, - сказал Путин.
- Конечно, лучше - наша, - согласился Сечин, добавив: - Плотность нефти 0,826 грамма на кубический сантиметр, высокая степень баррелизации. Премия на баррель по Argus, по сегодняшним оценкам, 11 долларов на баррель.

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